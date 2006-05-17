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Образование:
1999 – 2005 гг - Национальный Технический Университет «Харьковский Политехнический Институт», кафедра вычислительной техники и программирования. Получен диплом о полном высшем образовании по специальности «Специализированные компьютерные системы». Присвоена квалификация – инженер системный аналитик.
Языки/технологии:
- PHP&MySQL;
- JavaScript, Ajax;
- HTML(DHTML), CSS;
- Smarty;
- С++;
- Delphi.
Знание языков:
английский: базовый уровень
Отзывы заказчиков
$0
10 баллов
16 лет назад
Приятно работать с думающим человеком.
$0
10 баллов
17 лет назад
Яркий пример безупречного выполнения заказа: обязательность, оперативность, творческий подход и конечно высокий профессиональный уровень. Планирую продолжить сотрудничество.
Ответный отзыв
Приятно работать с этим человеком. Четко понимает что ему нужно. Своевременная оплата. Надеюсь, сработаемся и в будущем.
$100
10 баллов
17 лет назад
Работы выполнены качественно и быстро. Хочу отметить професиональный подход к поставленным задачам, быстрое и четкое реагирование на запросы. Планирую продолжать сотрудничество. оценка 10
$70
10 баллов
18 лет назад
Доволен. Работает быстро и качественно. Дополнительно внес в проект много здравых идей. Есть желание сотрудничать и в будущем. Оценка 10
Ответный отзыв
Доволен работой с этим заказчиком. Опыт показал, что насчет оплаты можно не беспокоиться. Ему можно доверять. Не откажусь работать с ним и в будущем даже без предоплаты!