Sanchezz

Александр Пойденко Sanchezz

 
41 годУкраина/Харьков
18 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад

ВНИМАНИЕ!!!

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Образование:

1999 – 2005 гг - Национальный Технический Университет «Харьковский Политехнический Институт», кафедра вычислительной техники и программирования. Получен диплом о полном высшем образовании по специальности «Специализированные компьютерные системы». Присвоена квалификация – инженер системный аналитик.

Языки/технологии:

- PHP&MySQL;

- JavaScript, Ajax;

- HTML(DHTML), CSS;

- Smarty;

- С++;

- Delphi.

Знание языков:

английский: базовый уровень

PHPJavascriptMySQLHTMLCSSDelphiAjax
Отзывы заказчиков
segrif
Гость 
NaN летИзраиль
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$0
10 баллов
16 лет назад
Тематический каталог rss-каналов
Приятно работать с думающим человеком.
alex8764
59 летИзраиль
19 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$0
10 баллов
17 лет назад
Доработка скрипта фрилансеров
Яркий пример безупречного выполнения заказа: обязательность, оперативность, творческий подход и конечно высокий профессиональный уровень. Планирую продолжить сотрудничество.
Приятно работать с этим человеком. Четко понимает что ему нужно. Своевременная оплата. Надеюсь, сработаемся и в будущем.
Ответный отзыв
mtc
NaN лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
$100
10 баллов
17 лет назад
Онлайн конвертер единиц измерения
Работы выполнены качественно и быстро. Хочу отметить професиональный подход к поставленным задачам, быстрое и четкое реагирование на запросы. Планирую продолжать сотрудничество. оценка 10
alikfeld
Гость 
54 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
23 отзыва(-1)
$70
10 баллов
18 лет назад
Нужно сделать собственные регистрации на сервере
Доволен. Работает быстро и качественно. Дополнительно внес в проект много здравых идей. Есть желание сотрудничать и в будущем. Оценка 10
Доволен работой с этим заказчиком. Опыт показал, что насчет оплаты можно не беспокоиться. Ему можно доверять. Не откажусь работать с ним и в будущем даже без предоплаты!
Ответный отзыв