Область деятельности: Информационные технологии и Интернет Образование: Высшее Опыт работы в данной области: 2 года Языки: Технический английский. Владение технологиями: HTML, PHP, CSS . Базы данных: SQL, MySQL, Java, Javascript Приветсвуются знания: Adobe Photoshop, Flash, C++, Delphi Профессиональное ...
- $1200Веб-программированиенет заявокЗакрыт16 лет назад
- $50
Информация о географических координатах хранится в бинарном shape-файле. Формат shape-файла описан на английском языке (описание прикреплено к проекту). Необходимо написать скрипт для чтения бинарного shape-файла и вывода информации, которая в нем содержится, в массив (или ...Завершен16 лет назад
- $500
Необходимо доработать существующий веб модуль отображения картографической информации на flash по готовым требованиям. Web модуль работает с данными в формате xml Ориентирован на встраивание в инженерный веб сайт на php.Веб-программирование12 заявокЗакрыт17 лет назад
- $50
Имеется сайт на postnuke и гостевая книга на нем (postguestbook) книга очень простая - добавляет записи и складывает их в базу. проблема - спам в книге. Роботы оставляют записи. задача - сделать защиту от спама. Добавить возможность запроса ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт17 лет назад
Необходима система которая позволяла бы через браузер просматривать картографическую информацию (схему трубопроводов привязанную к топоподложке). Карта растровая и часть информации верторная (дороги, коммуникации). (Что то типа яндекс карты или яху карты) Размер карты ограничен. Требования к ...Закрыт17 лет назад
- $35
Веб модуль для сбора и отображения набора параметров и их динамики изменения во времени. Каждый параметр описывается следующими атрибутами: название, значение (число, возможно не целое), примечание (текстовое поле) дата ввода.. Количество параметров произвольно. На странице управления модулем ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт17 лет назад
Необходима инструкция по настройке (Установке с нуля) Apache 2.0.55 PHP 4.4.2 MySql 4.1.18 для совместной работыКопирайтинг14 заявокЗакрыт18 лет назад
- $250
Разработка online конвертера единиц измерения. Конвертер включает в себя страницу для конвертирования единиц и модуль ввода числовых данных с возможностью переконвертирования в другие единицы online. Модуль ввода должен легко встраиваться в другие интернет ...Завершен17 лет назад