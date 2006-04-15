mtc

Гость mtc

 
NaN лет
18 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Программист

    $1200

    Область деятельности: Информационные технологии и Интернет Образование: Высшее Опыт работы в данной области: 2 года Языки: Технический английский. Владение технологиями: HTML, PHP, CSS . Базы данных: SQL, MySQL, Java, Javascript Приветсвуются знания: Adobe Photoshop, Flash, C++, Delphi Профессиональное ...

    PHPJavascriptMySQLHTMLCSSDelphiLinux
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Чтение shape-файла

    $50

    Информация о географических координатах хранится в бинарном shape-файле. Формат shape-файла описан на английском языке (описание прикреплено к проекту). Необходимо написать скрипт для чтения бинарного shape-файла и вывода информации, которая в нем содержится, в массив (или ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Веб модуль отображения картографической информации

    $500

    Необходимо доработать существующий веб модуль отображения картографической информации на flash по готовым требованиям. Web модуль работает с данными в формате xml Ориентирован на встраивание в инженерный веб сайт на php.

    PHPСайт на PHP
    Веб-программирование12 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Гостевая книга для postnuke

    $50

    Имеется сайт на postnuke и гостевая книга на нем (postguestbook) книга очень простая - добавляет записи и складывает их в базу. проблема - спам в книге. Роботы оставляют записи. задача - сделать защиту от спама. Добавить возможность запроса ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Web система отображения картографической информаци

    Необходима система которая позволяла бы через браузер просматривать картографическую информацию (схему трубопроводов привязанную к топоподложке). Карта растровая и часть информации верторная (дороги, коммуникации). (Что то типа яндекс карты или яху карты) Размер карты ограничен. Требования к ...

    PHPMySQL
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Веб Монитор ежедневной деятельности

    $35

    Веб модуль для сбора и отображения набора параметров и их динамики изменения во времени. Каждый параметр описывается следующими атрибутами: название, значение (число, возможно не целое), примечание (текстовое поле) дата ввода.. Количество параметров произвольно. На странице управления модулем ...

    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Онлайн конвертер единиц измерения

    $250

    Разработка online конвертера единиц измерения. Конвертер включает в себя страницу для конвертирования единиц и модуль ввода числовых данных с возможностью переконвертирования в другие единицы online. Модуль ввода должен легко встраиваться в другие интернет ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад
Отзывы фрилансеров
sd2k
43 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
10 отзывов
$40
10 баллов
16 лет назад
Чтение shape-файла
Четко поставленная задача со спецификацией дала возможность мне выполнить проект быстро и без последующих уточнений и исправлений. Было просто приятно работать. Работа конечно же была оплачена.
Сделал задание быстро, качественно, в точном соответствии с поставленной задачей.
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