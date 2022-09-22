Google Marketolog

Не Агентство! Свободный фрилансер с которым всегда можно договориться по цене!

Работаю в Google Ads и Google Analytics. Работаю на результат!

Что я умею:

профессиональная настройка рекламных кампаний;

ведение рекламной кампании, достижение целей рекламы;

увеличение размера ROI (рентабельности инвестиций);

аналитика и постоянная оптимизация кампаний.

Работаю с 2019 года.

Готов помочь вашему бизнесу!

Настройка и ведение кампании в Google Ads Первичная настройка рекламной кампании + контроль обучения алгоритма(мин 7 дней) + оптимизация = 5000грн

Быстрый аудит - проверка рекламной кампании в Google Ads, поиск ошибок и предоставление рекомендаций по улучшению РК -результат в течении 24 часов. = 1000грн