Google Marketolog
Не Агентство! Свободный фрилансер с которым всегда можно договориться по цене!
Работаю в Google Ads и Google Analytics. Работаю на результат!
Что я умею:
- профессиональная настройка рекламных кампаний;
- ведение рекламной кампании, достижение целей рекламы;
- увеличение размера ROI (рентабельности инвестиций);
- аналитика и постоянная оптимизация кампаний.
Готов помочь вашему бизнесу!
Настройка и ведение кампании в Google Ads Первичная настройка рекламной кампании + контроль обучения алгоритма(мин 7 дней) + оптимизация = 5000грн
Быстрый аудит - проверка рекламной кампании в Google Ads, поиск ошибок и предоставление рекомендаций по улучшению РК -результат в течении 24 часов. = 1000грн
Маркетинговый анализ
нет отзывов
от $25
от 1 дня
#112
Контекстная реклама
нет отзывов
$5/час
от $100от 10 дней
#281