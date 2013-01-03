Писал для сайта 11х11.com авторские статьи на футбольную тематику

Писал для сайта 11х11.com авторские статьи на футбольную тематику, а также занимался рерайтом и переводом чужих статей.

Вот примеры работы:

http://11na11.com/2011/03/kto-vy-senor-lesnik/

http://11na11.com/2011/02/lippi-vs-bloxin/

http://11na11.com/2011/02/rivaldo-ya-znayu-tochno-nevozmozhnoe-vozmozhno/

http://11na11.com/2011/02/erediviziya-futbolnyj-karlik/

http://11na11.com/2011/03/9057/?wpmp_switcher=mobile

также занимаюсь администрированием начинающей группы вконтакте: http://vk.com/singing_ua

Из других сведений о себе сообщу вам, что учусь в Академии Связи на инженера инфокоммуникационных сетей связи, на 3 курсе заочного отделения. 4 года играл в КВН на довольно высоком уровне. Увлекаюсь футболом, и историей Украины. Пишу довольно граммотно на русском и украинском языках, владею английским на уровне "выше среднего".Компютером владею на уровне "продвинутые пользователь", владею навыками работы в пакетах microsoft office, adobe photoshop Проживаю в Одессе малиновском районе.