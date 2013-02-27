Savech

Александр Savech

 
44 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Revut_S
Сергей 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$400
10 баллов
11 лет назад
Визуализация загородного дома
Работаю с заказчиком не в первый раз. Рекомендую.
Требовалось в кратчайшие сроки выполнить 3d визуализацию коттеджа. Сергей отлично справился с данной задачей. Рекомендую.
Ответный отзыв
Revut_S
Сергей 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$800
10 баллов
11 лет назад
Дизайн и 3d визуализация коттеджа
Сотрудничеством доволен. Жду дальнейших проектов)
Без лишних вопросов выполнил качественную 3d-визуализацию с учетом всех требований. До встречи в следующих проектах.
Ответный отзыв
Revut_S
Сергей 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$700
10 баллов
11 лет назад
Дизайн интерьера 450 кв.м.
Приятно было работать с Вами.
Дизайн интерьера выполнен с учетом всех пожеланий и в указанные сроки. Клиент доволен). Спасибо.
Ответный отзыв
Revut_S
Сергей 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$350
10 баллов
11 лет назад
Дизайн интерьера гостиной 35 кв.м.
Не первый раз сотрудничаю с Александром - всегда положительные впечатление.
Сотрудничаю с Сергеем не первый раз, поэтому результат всегда положительный.
Ответный отзыв
Revut_S
Сергей 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$250
10 баллов
11 лет назад
Дизайн интерьера
Приятно было сотрудничать с Александром.
Проделанной работой очень доволен. По срокам выполнено, раньше чем ожидал с учетом всех пожеланий. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество по данному проекту.
Ответный отзыв