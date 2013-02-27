Нужна 3d визуализация дома. Возможны не большие корректировки по входной группе как дизайнера. Напоминаю, сроки сжатые. Файлы в приложении.
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- $500Интерьеры и Экстерьеры1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $500
Здравствуй! Требуется не большая доработка фасада с 3d визуализацией. Битумная черепица, клинкерный кирпич - ссылки на почте.Завершен12 лет назад
- $500
Требуется полный дизайн - проект загородного дома (450 кв.м.). Стиль - неоклассика, элементы прованса. Всю требуемую информацию выслал на на почту.Завершен12 лет назад
- $250
Всю нужную информацию и спецификацию по мебели высылаю на почту. Интерьер должен быть светлый и воздушный, потому как северная сторона. Стиль легкий лофт.Завершен12 лет назад
- $250
Для начала нужен дизайн интерьера комнаты гостиной (25 кв. м.) В дальнейшем, если все будет успешно, остальные комнаты. В приоритете стиль минимализм, но не в чистом виде. Желательно посмотреть ваши работы и ...Завершен12 лет назад
Отзывы фрилансеров
$400
10 баллов
11 лет назад
Работаю с заказчиком не в первый раз. Рекомендую.
Ответный отзыв
Требовалось в кратчайшие сроки выполнить 3d визуализацию коттеджа. Сергей отлично справился с данной задачей. Рекомендую.
$800
10 баллов
11 лет назад
Сотрудничеством доволен. Жду дальнейших проектов)
Ответный отзыв
Без лишних вопросов выполнил качественную 3d-визуализацию с учетом всех требований. До встречи в следующих проектах.
$700
10 баллов
11 лет назад
Приятно было работать с Вами.
Ответный отзыв
Дизайн интерьера выполнен с учетом всех пожеланий и в указанные сроки. Клиент доволен). Спасибо.
$350
10 баллов
11 лет назад
Не первый раз сотрудничаю с Александром - всегда положительные впечатление.
Ответный отзыв
Сотрудничаю с Сергеем не первый раз, поэтому результат всегда положительный.
$250
10 баллов
11 лет назад
Приятно было сотрудничать с Александром.
Ответный отзыв
Проделанной работой очень доволен. По срокам выполнено, раньше чем ожидал с учетом всех пожеланий. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество по данному проекту.