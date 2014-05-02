Визуализация загородного дома

Необходимо придумать дизайн кухни (12 кв.м) и визуализировать. Есть понимание, как должно быть, поэтому трудностей не должно возникнуть. Бюджет 100 у.е.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна 3d визуализация дома. Возможны не большие корректировки по входной группе как дизайнера.
Напоминаю, сроки сжатые. Файлы в приложении.
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