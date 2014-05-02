Визуализация загородного дома

Нужно на фотографии фасада помещения сделать макет: https://www.dropbox.com/s/32w6attegi1h1jk/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4.JPG http://joxi.ru/YcFTU_3JTJA_aHDb7gM добавить винтажную скамеечку в стиле прованс добавить цветочков на подоконнике добавить на фасад панели из дерева или другого материала может быть цветочек или тую вот такую доску под мел, может быть между окон. ...