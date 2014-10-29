Редактирование и корректировка текста. Качественно.

Основные направления услуг:

набор, редактирование и корректировка текстов

сканирование и распознавание текстов

написание отзывов, рецензий, синопсиса книг и фильмов

создание контрольных работ, тестов, упражнений, конспектов уроков

Тематика работ

Корректирую и редактирую тексты любой направленности. Хорошо знакома с такими темами: литература, педагогика, методика преподавания русского языка и литературы, история, астрономия, индустриальный туризм, скрапбукинг, фотография.

Образование

Имею высшее филологическое образование (специализация «Русский язык и литература», магистратура по направлению подготовки «Педагогическое образование»). Есть опыт в редактировании курсовых и дипломных работ, создании художественных текстов. Могу работать с источниками на французском языке, кроме профессионального перевода.

Оптимальные способы оплаты:

Webmoney

карты VISA/MasterCard