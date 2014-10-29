Редактирование и корректировка текста. Качественно.
Основные направления услуг:
Тематика работ
Корректирую и редактирую тексты любой направленности. Хорошо знакома с такими темами: литература, педагогика, методика преподавания русского языка и литературы, история, астрономия, индустриальный туризм, скрапбукинг, фотография.
Образование
Имею высшее филологическое образование (специализация «Русский язык и литература», магистратура по направлению подготовки «Педагогическое образование»). Есть опыт в редактировании курсовых и дипломных работ, создании художественных текстов. Могу работать с источниками на французском языке, кроме профессионального перевода.
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Редактирование и Корректура
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Стихи, Песни и Проза
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