Sekay

Ирина Sekay

 
34 годаРоссия/Орел
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Редактирование и корректировка текста. Качественно.

Основные направления услуг:

  • набор, редактирование и корректировка текстов
  • сканирование и распознавание текстов
  • написание отзывов, рецензий, синопсиса книг и фильмов
  • создание контрольных работ, тестов, упражнений, конспектов уроков

    • Тематика работ

    Корректирую и редактирую тексты любой направленности. Хорошо знакома с такими темами: литература, педагогика, методика преподавания русского языка и литературы, история, астрономия, индустриальный туризм, скрапбукинг, фотография.

    Образование

    Имею высшее филологическое образование (специализация «Русский язык и литература», магистратура по направлению подготовки «Педагогическое образование»). Есть опыт в редактировании курсовых и дипломных работ, создании художественных текстов. Могу работать с источниками на французском языке, кроме профессионального перевода.

    Оптимальные способы оплаты:

  • Webmoney
  • карты VISA/MasterCard

    • Копирайтинг
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    Редактирование и Корректура
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    Стихи, Песни и Проза
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