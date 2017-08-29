frontend javascript Требуется человек, хорошо знающий Java JQuery + HTML + CSS (Bootstap), способный к быстрому обучению. Плюсом будет опыт работы с websocket Желательно физическое нахождение в Киеве
Веб-программирование12 заявок
Закрыт
6 лет назад
frontend javascript Требуется человек, хорошо знающий Java JQuery + HTML + CSS (Bootstap), способный к быстрому обучению. Плюсом будет опыт работы с websocket Желательно физическое нахождение в Киеве
Нужен програмист С, С++, LIBUSB, желательно опыт ЦОС, БФП, КИХ, БИХVHDL, Verilog.