Sentinel

Сергей Добросоцкий Sentinel

 
44 года
16 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Web developer

Разработка сайтов под ключ от 100$.

Дизайн: Любые готовые бесплатные шаблоны, а так же отрисовка индивидуального дизайна по параметрам заказчика.

Новейшая CMF система администрирования Modx.

От визитки до интернет магазина.

Индивидуальный подход. Качество услуг.

http://webmodx.site/

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$200
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

vovasl
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$200
10 баллов
5 лет назад
Необходимо доработать бонусную систему на сайте MODX Revolution
MODX
Заказчик на связи и своевременная оплата. Буду рад сотрудничать снова! Рекомендую!
Благодарю Владимира за качественную и быструю работу. Очень опытный разработчик. Рекомендую.
Ответный отзыв