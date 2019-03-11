$100
Что нужно сделать 1. Бонусы должны рассчитываться более точно с округлением до сотых. Например, с суммы заказа 515 — 5% в баллах будет 2575. Сейчас сайт последние 2 цифры обнуляет и пишет ...
Интернет-магазины1 исполнитель
Завершен
5 лет назад
Разработка сайтов под ключ от 100$.
Дизайн: Любые готовые бесплатные шаблоны, а так же отрисовка индивидуального дизайна по параметрам заказчика.
Новейшая CMF система администрирования Modx.
От визитки до интернет магазина.
Индивидуальный подход. Качество услуг.
Что нужно сделать 1. Бонусы должны рассчитываться более точно с округлением до сотых. Например, с суммы заказа 515 — 5% в баллах будет 2575. Сейчас сайт последние 2 цифры обнуляет и пишет ...
Задача сверстать сайт по образу и подобию https://metall-motors.ru/ Интересует стоимость и сроки, дизайн сделает дизайнер