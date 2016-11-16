Верстальщик

Верстка-HTML5,CSS3,Jquery

Возможности:

HTML5, CSS3, jQuery.

Кроссбраузерность (Google Chrome, Firefox, Safari, Opera, InternetExplorer 8.0+, iOS, Android).

Блочная фиксированная / резиновая верстка.

Адаптивная верстка.

Добавления PHP скриптов как бонусов

9–00 — 21–00 МСК

О работе:

Без предоплаты

Главный принцип о себе:

Делаю все качественно и в строки.Предпочитаю готовые psd макеты,и четкие задания заказчиков.Гарантии:

Соблюдение сроков.

Качество

WebMoney (WMZ, WMR)

Яндекс Деньги.

skype: sregass27, vk: vk.com/pronivbro

Для оперативности и экономии времени — пожалуйста высылайте задание на почту. Оценю, в течение 10 мин отвечу.