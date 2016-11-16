Seregasss

Пронив Сергей Seregasss

 
30 летУкраина/Херсон
10 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Верстальщик

Верстка-HTML5,CSS3,Jquery

Возможности:

  • HTML5, CSS3, jQuery.
  • Кроссбраузерность (Google Chrome, Firefox, Safari, Opera, InternetExplorer 8.0+, iOS, Android).
  • Блочная фиксированная / резиновая верстка.
  • Адаптивная верстка.
  • Добавления PHP скриптов как бонусов
Время работы:

9–00 — 21–00 МСК

О работе:

Без предоплаты 

Главный принцип о себе:

Делаю все качественно и в строки.Предпочитаю готовые psd макеты,и четкие задания заказчиков.Гарантии:

  • Соблюдение сроков.
  • Качество
Способы оплаты:
  • WebMoney (WMZ, WMR)
  • Яндекс Деньги.
Обратная связь:

skype: sregass27, vk: vk.com/pronivbro

Для оперативности и экономии времени — пожалуйста высылайте задание на почту. Оценю, в течение 10 мин отвечу.

PHPAndroidHTMLiOSjQuery