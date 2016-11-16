Верстальщик
Верстка-HTML5,CSS3,Jquery
Возможности:
- HTML5, CSS3, jQuery.
- Кроссбраузерность (Google Chrome, Firefox, Safari, Opera, InternetExplorer 8.0+, iOS, Android).
- Блочная фиксированная / резиновая верстка.
- Адаптивная верстка.
- Добавления PHP скриптов как бонусов
9–00 — 21–00 МСК
О работе:
Без предоплаты
Главный принцип о себе:
Делаю все качественно и в строки.Предпочитаю готовые psd макеты,и четкие задания заказчиков.Гарантии:
- Соблюдение сроков.
- Качество
- WebMoney (WMZ, WMR)
- Яндекс Деньги.
skype: sregass27, vk: vk.com/pronivbro
Для оперативности и экономии времени — пожалуйста высылайте задание на почту. Оценю, в течение 10 мин отвечу.
- E-MAIL: [email protected]