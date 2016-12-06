Алиса замечательно справилась с выполнением заказа, и этот отзыв я пишу с по настоящему чистым сердцем. Алиса умеет добросовестно выполнять работу вкладывая в неё душу. Вы не услышите от неё каких-либо жалоб на сложности. Сделала пять вариантов моей картины, доведя её до полного совершенства. Всё было сделано в обещанные сроки. Очень доволен сотрудничеством, очень приятно найти такого талантливого и профессионального художника. Желаю Алисе всяческих успехов.