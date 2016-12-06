Shadow_Kim

Алиса Shadow_Kim

 
30 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Концепт арт,векторные и растровые иллюстрации, лайнарт, рисунок в стиле манга/комикс+ AutoCAD чертежи

Работаю в программах Ps, Lr, Cdr, AutoCAD

Портфолио

Отзывы заказчиков

karasello
Елена 
34 года
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Работа в фотошопе
Все сделано качественно и даже раньше срока! Рекомендую данного исполнителя к сотрудничеству!
Всё замечательно! Рекомендую
Ответный отзыв
AndrewT
Андрей 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
8 часов назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Нарисовать портрет по фотографии
Алиса замечательно справилась с выполнением заказа, и этот отзыв я пишу с по настоящему чистым сердцем. Алиса умеет добросовестно выполнять работу вкладывая в неё душу. Вы не услышите от неё каких-либо жалоб на сложности. Сделала пять вариантов моей картины, доведя её до полного совершенства. Всё было сделано в обещанные сроки. Очень доволен сотрудничеством, очень приятно найти такого талантливого и профессионального художника. Желаю Алисе всяческих успехов.
Все хорошо, человек мега коммуникабельный, не вредный. Рекомендую!
Ответный отзыв
mvv999
52 года
10 лет в сервисе
Был
год назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Нужны векторные медали(статусы) для сайта
Очень быстро, оперативно, качественно! Рекомендую!
Замечательный заказчик! Рекомендую всем!
Ответный отзыв
Kamchadal
Вадим 
59 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Вектор из пнг
Быстро и качественно.
Всё отлично! Рекомендую
Ответный отзыв
Cronometrcomics
Дмитрий 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$1
10 баллов
8 лет назад
Гейм художник
ШИКАРНЕЙШИЙ человек! Профессионал с большой буквы! Очень большая редкость для данной работы. Рекомендую всем!
Адекватность, честность, коммуникабельность)
Ответный отзыв
Показать больше отзывов
Ландшафтный дизайн
нет отзывов
от $15
от 1 дня
нет рейтинга