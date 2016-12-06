Концепт арт,векторные и растровые иллюстрации, лайнарт, рисунок в стиле манга/комикс+ AutoCAD чертежи
Работаю в программах Ps, Lr, Cdr, AutoCAD
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Портфолио
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- Векторные шаблоны для лазерной резки1734 просмотра
- Иллюстрации для книги866 просмотров
- Раскраска узоры314 просмотров
- Hearthstone Красноярск546 просмотров
- Разработка локации877 просмотров
- Разработка персонажей381 просмотр
- Копирование стиля1152 просмотра
- Тушь395 просмотров
- Визуализация проектов328 просмотров
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
8 лет назад
Все сделано качественно и даже раньше срока! Рекомендую данного исполнителя к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Всё замечательно! Рекомендую
$10
10 баллов
8 лет назад
Алиса замечательно справилась с выполнением заказа, и этот отзыв я пишу с по настоящему чистым сердцем. Алиса умеет добросовестно выполнять работу вкладывая в неё душу. Вы не услышите от неё каких-либо жалоб на сложности. Сделала пять вариантов моей картины, доведя её до полного совершенства. Всё было сделано в обещанные сроки. Очень доволен сотрудничеством, очень приятно найти такого талантливого и профессионального художника. Желаю Алисе всяческих успехов.
Ответный отзыв
Все хорошо, человек мега коммуникабельный, не вредный. Рекомендую!
$5
10 баллов
8 лет назад
Очень быстро, оперативно, качественно! Рекомендую!
Ответный отзыв
Замечательный заказчик! Рекомендую всем!
$10
10 баллов
8 лет назад
Быстро и качественно.
Ответный отзыв
Всё отлично! Рекомендую
$1
10 баллов
8 лет назад
ШИКАРНЕЙШИЙ человек! Профессионал с большой буквы! Очень большая редкость для данной работы. Рекомендую всем!
Ответный отзыв
Адекватность, честность, коммуникабельность)
Ландшафтный дизайн
нет отзывов
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