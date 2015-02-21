Shershembiev

Александр Shershembiev

 
41 год
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Рассылка Email

    Нужно сделать рассылку коммерческого предложения в организации Волгограда и области. База ваша - обязательно согласование Обязательный отчет Рассмотрю все предложения

    Социальные сети (SMM и SMO)4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Размещение объявлений на авито.ру

    Имеется порядка 20 наименований услуг, которые мы предоставляем. Нужно эти наименования рекламировать, что бы продавать. Размещение должно производиться каждое утро с 9 до 10. (будни дни) ...

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Размещение объявлений

    Нужно разместить информацию об организации на досках объявлений. Доски нужно будет искать самостоятельно, учитывая определенные критерии. Доски должны быть бесплатные. В объявлении должна быть прямая ссылка на сайт. Рассмотрю ваши предложения.

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад