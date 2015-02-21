Shershembiev

Нужно сделать рассылку коммерческого предложения в организации Волгограда и области. База ваша - обязательно согласование Обязательный отчет Рассмотрю все предложения
Действие аккаунта приостановлено!
- Социальные сети (SMM и SMO)4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Имеется порядка 20 наименований услуг, которые мы предоставляем. Нужно эти наименования рекламировать, что бы продавать. Размещение должно производиться каждое утро с 9 до 10. (будни дни) ...Копирайтинг9 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно разместить информацию об организации на досках объявлений. Доски нужно будет искать самостоятельно, учитывая определенные критерии. Доски должны быть бесплатные. В объявлении должна быть прямая ссылка на сайт. Рассмотрю ваши предложения.Копирайтинг7 заявокЗакрыт10 лет назад
- $51
Оптимизация и раскрутка нового сайта. Уникальные тексты уже написаны. Сейчас сайт закрыт для индексации, ни в одной поисковой системе не находятся.Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт10 лет назад