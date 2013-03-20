Закончила ГИТИС\Российская академия театрального искусства , факультет сценографии(театратьный художник)

-----------------------------------------------------------ლ------------------------------------------------------------

Спектакли:

2008 – Cказка "Бантик" г Долгопрудный.

2003 – Декорации и костюмы к спектаклю «Гамлет» в студенческом театре.

http://ilyadom.russ.ru/dit1enter/dit1days/20051027-2003-pr.html

2002 – Декорации к спектаклю «Черное молоко», Театр У Никитских ворот.

2001 – Декорации и костюмы к спектаклю «Четыре близнеца», Театр Рубена Симонова.

http://www.teatr-simonova.ru/performances/skazka_bliznecy/

2000 – Декорации и костюмы к спектаклю «Ария Мистера Икс», Театр «Летучая мышь».

1999 – Костюмы к спектаклю «Незнайка путешественник», РАТИ.

http://www.ramt.ru/plays/?content=item&item=202

1999 – Декорации и костюмы к спектаклю «Прибайкальская кадриль», театр им. Ермоловой.

1996 – Костюмы к спектаклю «Победа над Солнцем», РАТИ.

http://www.e-redko.ru/forum/viewtopic.php?p=1861

Издательство:

2003–2004 статьи в журнал «Образование без границ. Study IN».

С 2007 сотрудничаю с издательством «Арт Хаус медиа». Оформила 5 книг, нарисовала сайты.