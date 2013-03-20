Shimaa

Анастасия Shimaa

 
48 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад

Закончила ГИТИС\Российская академия театрального искусства , факультет сценографии(театратьный художник)

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Спектакли: 

2008 – Cказка  "Бантик" г Долгопрудный. 

2003 – Декорации и костюмы к спектаклю «Гамлет» в студенческом театре.

http://ilyadom.russ.ru/dit1enter/dit1days/20051027-2003-pr.html

2002 – Декорации  к спектаклю «Черное молоко»,  Театр У Никитских ворот.

2001 – Декорации  и костюмы к спектаклю «Четыре  близнеца», Театр Рубена Симонова.

http://www.teatr-simonova.ru/performances/skazka_bliznecy/

2000 – Декорации и костюмы к спектаклю «Ария Мистера Икс», Театр «Летучая мышь».

1999 – Костюмы  к спектаклю «Незнайка путешественник»,  РАТИ.

http://www.ramt.ru/plays/?content=item&item=202

1999 – Декорации  и костюмы к спектаклю «Прибайкальская  кадриль», театр им. Ермоловой. 

1996 – Костюмы  к спектаклю «Победа над Солнцем», РАТИ.

http://www.e-redko.ru/forum/viewtopic.php?p=1861

Издательство:

2003–2004 статьи в журнал «Образование без границ. Study IN».  

С 2007 сотрудничаю с издательством  «Арт Хаус медиа». Оформила 5 книг, нарисовала сайты. 

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