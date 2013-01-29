Shmatko

Максим Шматко Shmatko

 
40 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

tovkaleva
37 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Реферат
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Рефераты, Курсовые и Дипломы
1 отзыв
от $50
от 5 дней
нет рейтинга
Копирайтинг
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга