Профессиональный дизайнер, увлечённый актёр озвучки, энтузиаст английского языка

Доброго времени суток тебе, веб-путник, заглянувший на эту страницу!

Уже долгое время я создаю визуал в самых разных сферах дизайна. В моём багаже есть кейсы из области инфографики, предметного дизайна, оформления соцсетей и так далее. Когда-нибудь руки мои дойдут до заполнения портфолио на этом сайте. Или нет. Ничего не обещаю.

Что обещаю - так это внимательно относиться к вашим пожеланиям и чётко соблюдать дедлайны. Время - вода, время - песок, время - ветер в волосах, давайте беречь время друг друга!

Ладно, ладно, пару работ загружу в ближайшие дни. Точно. Почти.

Актёрское прошлое подарило мне грамотную и поставленную речь, а я не упускаю случая помочь самым разным персонажам обрести мой голос (да и просто поболтать люблю, чего уж). (:

Также, волею судеб, владею английским на уровне C2 (по результатам теста EF SET) и не побоюсь им воспользоваться, ежели причина будет. Сертификат теста в наличии (хотя С2 это уровень носителя языка и, сказать честно, мне кажется, что пресловутый тест мои заслуги в этой области преувеличивает).

Пишите, мальчишки и девчонки, а также их родители пишите тоже. Не поработаем - так пообщаемся! Всем добра и бобра! (:

P.S. Но лучше бы, конечно, поработаем. Странная затея на фрилансерских сайтах просто общаться, ох странная.. :D