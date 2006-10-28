У вас есть сайт и вы хотите что б он начал приносить вам прибыль, на ваш сайт заходили потенциальные клиенты которые нуждаются в вашей продукции или в сфере услуг которые вы предлагаете. Для достижения этой цели вам необходимо провести так называемую раскрутку (оптимизацию) сайта или продвижения сайт в интернети, но я считаю что лучше это назвать интернет маркетингом. Ведь как суть маркетинга заключается в продвижении товара или услуг от производителя к потребителю. Так и в интернети при помощи раскрутки и оптимизации сайта ваш сайт становится на первые места в поисковых машинах типа яндекс, google, rambler и т.п.

Приведу небольшой пример допустим вы производитель пластиковых окон у вас есть сайт который по вашему главному запросу «пластиковых окна» находится на 200-й позиции и к вам заходит на сайт пару человек в сутки, то пользы для вас от этого никакой. А вы знаете что по запросу «пластиковые окна» заходят в месяц 94650 человек, и если б ваш сайт был в топ 10 то вы можете представить сколько потенциальных клиентов вы потеряли, которые ищут вас но не могут найти.

Думаю это был весомый аргумент в области раскрутки сайта. Для больших городов как Москва, Петербург, Нижний Новгород, Екатеринбург и этот список можно продолжать и продолжать раскрутка сайта в интернете приносит больше пользы чем реклама в газетах и т.п. Причём что количество людей которые ищут товары через интерне с каждым днём всё растёт и растёт. Так что поисковое продвижение вашего сайта это залог на будущее для привлечения новых клиентов, партнёров, дистрибьюторов и т.п. да и престиж для фирмы.

Теперь немного разъясню различия между оптимизацией сайта и раскруткой (продвижением) сайта.

В слове оптимизации сайта уже скрывается смысл что мы будим оптимизировать ваш сайт а именно увеличить видимость вашего сайта для поисковых систем. Мы изменяем или добавляем контент (описание сайта) добавляем необходимые HTML коды.

Раскруткой сайта или продвижение сайта в нём заключается обширный комплекс мероприятий по добавлению информации о вашем ресурсе на другие сайты такими методами как: регистрация в каталогах, создание статей, пресс релизов и многого другого. Что продвигает ваш сайт на первые позиции в поисковых системах.

Мы используем самые последние методы в области раскрутки и оптимизации вашего сайта и только самыми белыми способами.

Всех волнуют гаранти, оплата возможна такими способами

1 по каждому ключевому слову соглашаем цену за топ 5, топ 10, топ 20 за позиции и вы каждый месяц платите по тому где сайт находится

2 фиксированная плата за работу + премии

3 минимальная ежемесячная оплата за работу +% от продаж если рассматривать Интернет магазины

Возможно у вас есть своя схема по которой вы хотели бы работать, давайте обговорим.