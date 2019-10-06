Обработка фото. Сделал на совесть - получи заработанное!
Меня зовут Валерий Петрович.Имею 8 лет стажа в Adobe Photoshop. Проходил обучение на платных курсах таких гуру фотошопа как Евгений Карташов, Евгений Попов, Олег Накрошаев и д.р. С примерами моих работ можно ознакомиться в моем портфолио. Будьте уверенны, что ваш заказ будет выполнен максимально оперативно и качественно.
Опишите мне свою задачу, и мы найдем её оптимальное решение! В категории "обработка фото" выполняю следующие виды работ:
- Ретушь фото
- Восстановление старых фотографий
- Портретная ретушь
- Фотомонтаж
- Замена фона
- Открытки, приглашения
- Виньетки
- Обработка фото для каталогов и интернет магазинов
- Фото на документы из фото и многое другое.
С удовольствием воплощу в жизнь ваши проекты и учту все пожелания!
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Портфолио
- Ювелирные изделия169 просмотров
- Ретушь фото156 просмотров
- Ретушь и реставрация фото187 просмотров
Обработка фотографий
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