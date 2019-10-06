Обработка фото. Сделал на совесть - получи заработанное!

Меня зовут Валерий Петрович.Имею 8 лет стажа в Adobe Photoshop. Проходил обучение на платных курсах таких гуру фотошопа как Евгений Карташов, Евгений Попов, Олег Накрошаев и д.р. С примерами моих работ можно ознакомиться в моем портфолио. Будьте уверенны, что ваш заказ будет выполнен максимально оперативно и качественно.

Опишите мне свою задачу, и мы найдем её оптимальное решение! В категории "обработка фото" выполняю следующие виды работ:

- Ретушь фото

- Восстановление старых фотографий

- Портретная ретушь

- Фотомонтаж

- Замена фона

- Открытки, приглашения

- Виньетки

- Обработка фото для каталогов и интернет магазинов

- Фото на документы из фото и многое другое.

С удовольствием воплощу в жизнь ваши проекты и учту все пожелания!