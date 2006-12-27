Freelance
Разработка макетов сайтов, разработка макетов полиграфии,
разработка логотипов, свободный рисунок от руки.
Работа в различных графических редакторах художественной и инженерной направленности, таких как Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw, Corel Painter, AutoCad.
Буду рад сотрудничать!
e-mail: [email protected]
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- «TermoStudio»274 просмотра
- «Лидерство»359 просмотров
- Юрист II292 просмотра
- Юрист I237 просмотров
- Корпоративная визитка399 просмотров
- Корпоративная визитка380 просмотров
- Именная визитная карточка373 просмотра
- «Branding conference»352 просмотра
- «Sales conference»356 просмотров
- «AlexMedia Career»351 просмотр
- «AlexMedia»334 просмотра
- «HR-NEWS»323 просмотра