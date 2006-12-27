Freelance

Разработка макетов сайтов, разработка макетов полиграфии,

разработка логотипов, свободный рисунок от руки.

Работа в различных графических редакторах художественной и инженерной направленности, таких как Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw, Corel Painter, AutoCad.

Буду рад сотрудничать!

e-mail: [email protected]