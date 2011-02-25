Разработка встраиваемых решений и программирование для них

Мы имеем опыт в разработке электроники и программного обеспечения для встраиваемых систем.

Работаем с TI OMAP (L138, OMAP35xx, OMAP44xx), TI DAVINCI (DM6467), NXP сериями, Cirrus-Logic EP93xx, Ateml SAM9x, TI DSP 6x, BlackFin (Dual-Core), кроме того, есть опыт работы с интерфейсами RS232/RS485/RS422, SPI, I2C, CAN (CANopen), DeviceNET/ProfiBUS, WiFi/Bluetooth, GSM/GPRS, AC97. Иммеем готовые проекты с жестким Real-time на "чистом" SoC (без использовантия ОС) и с использованием Embedded Linux и Windows CE. Есть в комманде сертифицированные специалисты в области Windows Embedded.

Кроме того, в комманде есть специалисты по схемотехнике, FPGA-программированию и разработке топологии плат.

Мы предоставляем полный перечень услуг по реализации проекта "под ключ".

Мы предлагаем разумные сроки выполнения проекта, с оптимальной элементной базой за разумные деньги.