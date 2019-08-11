Sinapsist

Екатерина Дамвел Sinapsist

 
59 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Обзвонить клиентов, собрать информацию.

    Тема-компании по производству и продаже изделий из зерновых. Необходимо обзвонить отделы которые занимаются импортом и предложить сотрудничество. Узнать какие минимальные объёмы и условия необходимы для заключения договоров. Далее обзвонить логистические компании занимающиеся перевозкой и узнать ...

    Базы данных4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Переводчик-помощник менеджера

    Нужен переводчик-помощник менеджера в компанию по онлайн продажам на разовые задания. Необходимые требования - хорошее владение английским. Работа- вести деловую переписку, переговоры на английском, технические переводы, нахождение информации на английском. Занятность - разовые задания. ...

    Переводы25 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Эксклюзивный дистрибьюторский договор

    необходимо составить договор по эксклюзивному дистрибьюторству. Имеется договор купли-продажи его надо переделать и есть образец договора по дистрибьюторству от другой компании - можно взять за основу. Желательно на двух языках -русский и английский.

    Юридические услуги6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад