Тема-компании по производству и продаже изделий из зерновых. Необходимо обзвонить отделы которые занимаются импортом и предложить сотрудничество. Узнать какие минимальные объёмы и условия необходимы для заключения договоров. Далее обзвонить логистические компании занимающиеся перевозкой и узнать ...
- Базы данных4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте Мне нужно изменить существующий логотип. Вы это делаете?Логотипы и Знаки50 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужен переводчик-помощник менеджера в компанию по онлайн продажам на разовые задания. Необходимые требования - хорошее владение английским. Работа- вести деловую переписку, переговоры на английском, технические переводы, нахождение информации на английском. Занятность - разовые задания. ...Переводы25 заявокЗакрыт5 лет назад
необходимо составить договор по эксклюзивному дистрибьюторству. Имеется договор купли-продажи его надо переделать и есть образец договора по дистрибьюторству от другой компании - можно взять за основу. Желательно на двух языках -русский и английский.Юридические услуги6 заявокЗакрыт6 лет назад