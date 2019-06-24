Эксклюзивный дистрибьюторский договор

  1. Биржа фриланса
  2. Юридические услуги
Закрыт6 заявок236 просмотров

необходимо составить договор по эксклюзивному дистрибьюторству. Имеется договор купли-продажи его надо переделать и есть образец договора по дистрибьюторству от другой компании - можно взять за основу. Желательно на двух языках -русский и английский.

6 лет назад
Sinapsist
59 лет
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров