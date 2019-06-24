Нужно составить на английском страницы Cookie, Privacy Policy & Terms

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Пишем на английском.

Но, есть один важный момент - документы должны быть составлены правильно не только с точки зрения грамотности, уникальности и вхождения слов, но и с юридической точки зрения, т.к. все наши сайты были забанены Google Ads.

Google Ads
6 лет назад
shengelayas
Шенгелая 
34 года
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров