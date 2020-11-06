WEB- и тех-дизайн с любовью к деталям, качественно и в срок.

Привет! Меня зовут Алина. Мой опыт работы в дизайне более 15 лет.

Я прекрасно владею Adobe продуктами, а так же работаю в 3dmax и Figma.

С удовольствием разработаю для вас качественный дизайн сайта

или выполню тех-дизайн любого уровня сложности.

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МОГУ РАЗРАБОТАТЬ ДЛЯ ВАС:

- Тех-дизайн любой сложности (ретушь, коллажирование, визуализация концепта,

перевод растра в вектор).

- Баннеры (gif, статика).

- Дизайн наружной рекламы (биллборды, roll-up баннеры, вывески и т.д.)

- Дизайн полиграфии (флаеры, листовки, визитки, буклеты, каталоги и т.д).

Стоимость обсуждается после предоставленного Вами задания.

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РЕЖИМ РАБОТЫ:

Работаю с понедельника по субботу с 10:00 до 18:00 часов.

Выходной день: воскресенье.

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УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА:

1. Вы предоставляете полное задание.

2. Обсуждение стоимости работы и сроков выполнения (задача должна быть предоставлена

только в письменном виде).

3. Работаю по предоплате, которая составляет 50% от суммы заказа. Предоплата может быть

возвращена только в случае, если материал с моей стороны не был предоставлен.

4. В течении утвержденного срока я предоставляю превью сделанной работы на согласование.

5. Внесение корректировок - если возникнет в этом необходимость.

6. Согласование работы.

7. Оплата остатка суммы за работу.

8. Отправка исходников. Исходники я высылаю только после полной оплаты

заказа, поэтому, пожалуйста, учитывайте этот момент.

9. Обмен отзывами.

ВНИМАНИЕ!

Прошу учесть: если результат готовой нельзя публиковать в моем портфолио,

стоимость моей работы увеличивается на 50%.

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ОПЛАТА УСЛУГ:

- На карту Приватбанк

- Перевод Western Union

- MoneyGram

Обратите внимание: оплату комиссий за перевод денежных средств осуществляет Заказчик.

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КОНТАКТЫ ДЛЯ СВЯЗИ:

- Viber/Telegram: +380674860219 (только в режиме чата, задание беру в письменной форме)

- внутренний чат Weblancer

- по почте: [email protected]

- через Skype (напишите мне в сообщении свой Skype и я добавлю Вас)

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С уважением, Алина.