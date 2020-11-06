Привет! Меня зовут Алина. Мой опыт работы в дизайне более 15 лет.
Я прекрасно владею Adobe продуктами, а так же работаю в 3dmax и Figma.
С удовольствием разработаю для вас качественный дизайн сайта
или выполню тех-дизайн любого уровня сложности.
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МОГУ РАЗРАБОТАТЬ ДЛЯ ВАС:
- Тех-дизайн любой сложности (ретушь, коллажирование, визуализация концепта,
перевод растра в вектор).
- Баннеры (gif, статика).
- Дизайн наружной рекламы (биллборды, roll-up баннеры, вывески и т.д.)
- Дизайн полиграфии (флаеры, листовки, визитки, буклеты, каталоги и т.д).
Стоимость обсуждается после предоставленного Вами задания.
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РЕЖИМ РАБОТЫ:
Работаю с понедельника по субботу с 10:00 до 18:00 часов.
Выходной день: воскресенье.
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УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА:
1. Вы предоставляете полное задание.
2. Обсуждение стоимости работы и сроков выполнения (задача должна быть предоставлена
только в письменном виде).
3. Работаю по предоплате, которая составляет 50% от суммы заказа. Предоплата может быть
возвращена только в случае, если материал с моей стороны не был предоставлен.
4. В течении утвержденного срока я предоставляю превью сделанной работы на согласование.
5. Внесение корректировок - если возникнет в этом необходимость.
6. Согласование работы.
7. Оплата остатка суммы за работу.
8. Отправка исходников. Исходники я высылаю только после полной оплаты
заказа, поэтому, пожалуйста, учитывайте этот момент.
9. Обмен отзывами.
ВНИМАНИЕ!
Прошу учесть: если результат готовой нельзя публиковать в моем портфолио,
стоимость моей работы увеличивается на 50%.
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ОПЛАТА УСЛУГ:
- На карту Приватбанк
- Перевод Western Union
- MoneyGram
Обратите внимание: оплату комиссий за перевод денежных средств осуществляет Заказчик.
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КОНТАКТЫ ДЛЯ СВЯЗИ:
- Viber/Telegram: +380674860219 (только в режиме чата, задание беру в письменной форме)
- внутренний чат Weblancer
- по почте: [email protected]
- через Skype (напишите мне в сообщении свой Skype и я добавлю Вас)
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С уважением, Алина.
Портфолио
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