Требуется разработать сайт организации. Фирма осуществляет следующие виды деятельности: - поставка оборудования и материалов для неразрушающего контроля; - услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования для неразрушающего контроля; - услуги по проведению неразрушающего контроля, консультации по вопросам неразрушающего ...
- Сайты «под ключ»39 заявокЗакрыт12 лет назад
- $15
После обновления версии ДЛЕ до 9.2 частично нарушена работа модуля "Система оплаты 4.3". Признаки: 1. Скрипт до определенного момента работает нормально 2. Оплата осуществляется как надо 3. Деньги на счет приходят после оплаты Суть проблемы: 1. Идентификатор платежа всегда = ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $500
Реконструкция ресурса "ДИАГНОСТИКА.ру" (diagnos-tika.ru): Ресурс имеет несколько зон, каждую из которых необходимо переработать и привести все в гармонию. ЗОНА 1: CMS DLE 8.2 1. Обновление CMS DLE 8.2 до версии 9.2 с переделкой всех имеющихся модулей и хаков ...Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $75
Доработать модуль оплаты и обеспечить защиту от взломаВеб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $25
Требуется доработка модуля "Система оплаты 4.3" для DLE. Необходимо реализовать возможность оплаты скрытого текста на статических страницах движка DLE 8.2, примерно как это сделано при выводе полной новостиВеб-программирование1 исполнительЗакрыт13 лет назад