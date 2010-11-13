SirSAS

Алексей SirSAS

 
44 годаРоссия/Новосибирск
13 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Пытаюсь разобраться сам, но иногда требуется помощь )

  • Сайт организации с каталогом

    Требуется разработать сайт организации. Фирма осуществляет следующие виды деятельности: - поставка оборудования и материалов для неразрушающего контроля; - услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования для неразрушающего контроля; - услуги по проведению неразрушающего контроля, консультации по вопросам неразрушающего ...

    Сайты «под ключ»39 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Восстановить работу системы оплаты на ДЛЕ 9.2

    $15

    После обновления версии ДЛЕ до 9.2 частично нарушена работа модуля "Система оплаты 4.3". Признаки: 1. Скрипт до определенного момента работает нормально 2. Оплата осуществляется как надо 3. Деньги на счет приходят после оплаты Суть проблемы: 1. Идентификатор платежа всегда = ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Комплексная работа по реконструкции ресурса

    $500

    Реконструкция ресурса "ДИАГНОСТИКА.ру" (diagnos-tika.ru): Ресурс имеет несколько зон, каждую из которых необходимо переработать и привести все в гармонию. ЗОНА 1: CMS DLE 8.2 1. Обновление CMS DLE 8.2 до версии 9.2 с переделкой всех имеющихся модулей и хаков ...

    DLE
    Сайты «под ключ»2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработка модуля "Система оплаты 4.3" для DLE

    $25

    Требуется доработка модуля "Система оплаты 4.3" для DLE. Необходимо реализовать возможность оплаты скрытого текста на статических страницах движка DLE 8.2, примерно как это сделано при выводе полной новости

    DLE
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
patologoanatom
Александр 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
36 отзывов
$75
10 баллов
13 лет назад
Приватный проект для patologoanatom
С Алексеем было очень приятно сотрудничать: терпеливый, понимающий и порядочный человек. Никаких проблем с проектом не было, Алексей проверил задание и моментально его оплатил. В качестве бонуса я получил общение с интересным человеком на отвлеченные темы-) Спасибо, Алексей, и удачи вам и вашему проекту.
Выражаю огромную благодарность Александру. Мне очень понравилось работать с ним и поэтому хочу вкратце характеризовать его: 1. Абсолютно адекватен и подкован в своем деле. При работе без ТЗ ("на пальцах") отлично улавливает мысль, корректно оценивает ситуацию и быстро принимает решения. 2. Приятен в общении, ненавязчив и терпелив. Выслушивает задачу до конца, после чего предлагает одно или несколько решений. 3. При возникновении внештатных ситуаций или невозможности реализовать задуманное мгновенно перестраивается и подключает "план Б" без больших простоев во времени. 4. Всегда на связи, не пропадает, тактичен. 5. РЕКОМЕНДУЮ!
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