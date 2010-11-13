Выражаю огромную благодарность Александру. Мне очень понравилось работать с ним и поэтому хочу вкратце характеризовать его: 1. Абсолютно адекватен и подкован в своем деле. При работе без ТЗ ("на пальцах") отлично улавливает мысль, корректно оценивает ситуацию и быстро принимает решения. 2. Приятен в общении, ненавязчив и терпелив. Выслушивает задачу до конца, после чего предлагает одно или несколько решений. 3. При возникновении внештатных ситуаций или невозможности реализовать задуманное мгновенно перестраивается и подключает "план Б" без больших простоев во времени. 4. Всегда на связи, не пропадает, тактичен. 5. РЕКОМЕНДУЮ!