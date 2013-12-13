Требуется специалист для создания внутренней продающей страницы сайта bknspb.ru. Необходимо провести анализ конкурентов по услуге, разработать структуру страницы, наполнить её контентом, улучшить юзабилити, а также подобрать изображения и тексты. Ищем долгосрочное сотрудничество.
- Дизайн сайтов20 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется специалист из Санкт-Петербурга для увеличения ПФ на сайте. Необходимы навыки в SEO и опыт работы с оптимизацией. Ожидается комплексный подход для достижения результатов.Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо разработать внутреннюю продающую страницу для сайта bknspb.ru. Требуется провести анализ конкурентов, создать и наполнить страницу контентом, улучшить юзабилити, а также подобрать изображения и тексты. Опыт и портфолио обязательны.Веб-программирование9 заявокЗакрыт3 года назад
- $67
Требуется SEO-продвижение сайта bknspb.ru в топ поисковой системы Гугл по ключевому запросу 'агентство коммерческой недвижимости' для региона Санкт-Петербург. Ожидается анализ текущего положения, разработка стратегии продвижения и выполнение необходимых мероприятий для достижения высоких позиций в поисковой выдаче.Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется продвинуть сайт bknspb.ru в топ Гугл по запросу 'агентство коммерческой недвижимости' для региона Санкт-Петербург. Ожидаются предложения по стоимости и срокам выполнения работ.Поисковые системы (SEO)18 заявокЗакрыт4 года назад
- $4
Здравствуйте нужно написать два текста на главную страницу сайта в таком количестве знаков как на скринах.Копирайтинг1 исполнительЗавершен4 года назад
- $195Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен4 года назад
Нужен сайт фирмы под ключ, за небольшие деньги. Одностраничники не подойдут. Сразу пишите стоимость и примеры плиз.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен4 года назад
Здравствуйте, необходимо из этого сайта bknspb.ru за не завышенную цену сделать внешне нормальный сайт. (сделать дизайн и поставить его на сайт). Халтуру за 5 минут не приму. Людям которые меньше года на сайте просьба не ...Сайты «под ключ»13 заявокЗакрыт4 года назад
Здравствуйте, необходимо из этого сайта bknspb.ru за не завышенную цену сделать внешне нормальный сайт. (Наполнить главную страницу полезной информацией, сделать дизайн и поставить его на сайт). Халтуру сделанную на удачу за 5 минут легкомыссленными людьми, не принимаю.Дизайн сайтов55 заявокЗакрыт4 года назад
Здравствуйте, необходимо из этого сайта bknspb.ru за не завышенную цену сделать внешне нормальный сайт. (Наполнить главную страницу полезной информацией, поменять дизайн и сверстать). Думать как это сделать, у меня нет времени я не креативщик. Халтуру ...Дизайн сайтов39 заявокЗакрыт4 года назад
- $180
Сделать парсер с функией редактирования.Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $180
Необходимо сделать парсер с возможностью редактирования товаров.Веб-программированиенет заявокЗакрыт5 лет назад
В колонтитулы создать и вставить название компании, чтобы чётко видно было.Иконки и Пиксель-арт9 заявокЗакрыт5 лет назад
- $250
немного редизайна, немного верстки, немного IT, справится любой нормадьный фрилансер, такие веши например как: вставить поиск, поменять местами модули, оживить кнопки итд... ТЗ отправлю по запросу.Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $250
-доработать несколько модулей -установить пару модулей уже готовых -немного редизайна Движок oscommerce 1.176 VAM edition BTS более подробное ТЗ отправлю по запросу Пользователям недавно зарегистрировавщимся и с малым количеством отзывов ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Движок oscommerce 1.176 VAM edition BTS Что требуется: - Сделать или переделать, чтобы подкатегории выводились как тут: www.extazshop.ru т.е аккардионом, без перезагрузки страницы желательно. (меню которое слева находится) - Нужно ...Интернет-магазинынет заявокЗакрыт11 лет назад
Движок oscommerce 1.176 VAM edition BTS Что требуется: - Сделать или переделать, чтобы подкатегории выводились как тут: www.extazshop.ru т.е аккардионом, без перезагрузки страницы желательно. (меню которое слева находится) - Нужно ...Интернет-магазинынет заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно сделать чтобы товары в интернет магазине oscommerce vam edition обновлялись автоматически, с загрузки файлов csv которые предоставляет другой сайт.Интернет-магазины1 исполнительЗавершен12 лет назад