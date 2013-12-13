Skynet1

Алексей Skynet1

 
40 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
месяц назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$4
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Создание страницы

    Требуется специалист для создания внутренней продающей страницы сайта bknspb.ru. Необходимо провести анализ конкурентов по услуге, разработать структуру страницы, наполнить её контентом, улучшить юзабилити, а также подобрать изображения и тексты. Ищем долгосрочное сотрудничество.

    Дизайн сайтов20 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Увеличить ПФ

    Требуется специалист из Санкт-Петербурга для увеличения ПФ на сайте. Необходимы навыки в SEO и опыт работы с оптимизацией. Ожидается комплексный подход для достижения результатов.

    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать продающую страницу сайта

    Необходимо разработать внутреннюю продающую страницу для сайта bknspb.ru. Требуется провести анализ конкурентов, создать и наполнить страницу контентом, улучшить юзабилити, а также подобрать изображения и тексты. Опыт и портфолио обязательны.

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Вывести сайт в Гугл

    $67

    Требуется SEO-продвижение сайта bknspb.ru в топ поисковой системы Гугл по ключевому запросу 'агентство коммерческой недвижимости' для региона Санкт-Петербург. Ожидается анализ текущего положения, разработка стратегии продвижения и выполнение необходимых мероприятий для достижения высоких позиций в поисковой выдаче.

    Поисковые системы (SEO)8 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Вывод сайта в топ Гугл

    Требуется продвинуть сайт bknspb.ru в топ Гугл по запросу 'агентство коммерческой недвижимости' для региона Санкт-Петербург. Ожидаются предложения по стоимости и срокам выполнения работ.

    Поисковые системы (SEO)18 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Тексты

    $4

    Здравствуйте нужно написать два текста на главную страницу сайта в таком количестве знаков как на скринах.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Дизайн и натяжка (обязательно всё вместе)

    Здравствуйте, необходимо из этого сайта bknspb.ru за не завышенную цену сделать внешне нормальный сайт. (сделать дизайн и поставить его на сайт).  Халтуру за 5 минут не приму. Людям которые меньше года на сайте просьба не ...

    Сайты «под ключ»13 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Дизайн и наполнение сайта

    Здравствуйте, необходимо из этого сайта bknspb.ru за не завышенную цену сделать внешне нормальный сайт. (Наполнить главную страницу полезной информацией, сделать дизайн и поставить его на сайт).  Халтуру сделанную на удачу за 5 минут легкомыссленными людьми, не принимаю.

    Дизайн сайтов55 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Дизайн и установка на сайт.

    Здравствуйте, необходимо из этого сайта bknspb.ru за не завышенную цену сделать внешне нормальный сайт. (Наполнить главную страницу полезной информацией, поменять дизайн и сверстать). Думать как это сделать, у меня нет времени я не креативщик. Халтуру ...

    Дизайн сайтов39 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Украшательства и немного IT технологий oscommerce

    $250

    немного редизайна, немного верстки, немного IT, справится любой нормадьный фрилансер, такие веши например как: вставить поиск, поменять местами модули, оживить кнопки итд... ТЗ отправлю по запросу.

    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Oscommerce доработка

    $250

    -доработать несколько модулей -установить пару модулей уже готовых -немного редизайна Движок oscommerce 1.176 VAM edition BTS более подробное ТЗ отправлю по запросу Пользователям недавно зарегистрировавщимся и с малым количеством отзывов ...

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Восторг

    Движок oscommerce 1.176 VAM edition BTS Что требуется: - Сделать или переделать, чтобы подкатегории выводились как тут: www.extazshop.ru т.е аккардионом, без перезагрузки страницы желательно. (меню которое слева находится) - Нужно ...

    Интернет-магазинынет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработка магазина

    Движок oscommerce 1.176 VAM edition BTS Что требуется: - Сделать или переделать, чтобы подкатегории выводились как тут: www.extazshop.ru т.е аккардионом, без перезагрузки страницы желательно. (меню которое слева находится) - Нужно ...

    Интернет-магазинынет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Обновление товаров

    Нужно сделать чтобы товары в интернет магазине oscommerce vam edition обновлялись автоматически, с загрузки файлов csv которые предоставляет другой сайт.

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

egorkornilov
Егор 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад
$4
10 баллов
4 года назад
Тексты
Хороший заказчик, своевременная оплата, рекомендую!
Всё ок!
Ответный отзыв
vakeks2
37 лет
18 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$372
10 баллов
4 года назад
Сайт фирмы под ключ за небольшие деньги.
Отличный заказчик, приятный в общении, быстрая оплата, всегда на связи. Рекомендую к сотрудничеству :-)
Всё супер!
Ответный отзыв
vakeks2
37 лет
18 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$184
10 баллов
4 года назад
Сайт
Joomla
Отличный заказчик, приятный в общении, быстрая оплата, всегда на связи. Рекомендую к сотрудничеству :-)
Всё круто, сайт сделан под ключ отлично, буду заказывать сайты ещё! Профи.
Ответный отзыв
iKey
28 лет
9 лет в сервисе
Был
17 часов назад
$180
10 баллов
5 лет назад
Сделать парсер.
Спасибо за интересную и четко поставленную задачу! Все прошло отлично :)
Рекомендую человека как надёжного специалиста. Делал парсер всё сделано раньше сроков. Без резины и игнора, отвечает оперативно на сообщения. Супер мастер своего дела!
Ответный отзыв
finboss
40 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Обновление товаров
Точная постановка задачи, своевременная оплата - хороший заказчик, рекомендую
Все хорошо сделано и быстро, сотрудничаю с человеком дальше.
Ответный отзыв