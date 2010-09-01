Цель: Найти интересную перспективную работу, развивать навыки.
Занимаюсь переводом статей художественного, публицистического характера, а также текстов бизнесс, экономической тематики.
Образование: Неоконченное высшее
с 09.2010 по 05.2015
ЗИЭИТ, Иностранной филологии, перевод, Запорожье.
Принимаю активное участие как во внеклассной деятельности института, так и в научной.
Навыки работы с компьютером, ПО:
Уверенный пользователь ПК. Навыки работы с Microsoft Office и Интернет.
Владение языками:
Английский — эксперт
Немецкий — средний
Дополнительная информация:
Интересуюсь литературой, переводом, в частности, художественным. Ответственная, коммуникабельная, творческая.
Имеется диплом за 2 место на 13 студенческой научной конференции ЗИЭИТ, за активное участие в научной работе и выступление с докладом по теме "Особенности художественного перевода (на основе текста песни "I Hope You Find It")