Переводчик

Цель: Найти интересную перспективную работу, развивать навыки.

Занимаюсь переводом статей художественного, публицистического характера, а также текстов бизнесс, экономической тематики.

Образование: Неоконченное высшее

с 09.2010 по 05.2015

ЗИЭИТ, Иностранной филологии, перевод, Запорожье.

Принимаю активное участие как во внеклассной деятельности института, так и в научной.

Навыки работы с компьютером, ПО:

Уверенный пользователь ПК. Навыки работы с Microsoft Office и Интернет.

Владение языками:

Английский — эксперт

Немецкий — средний

Дополнительная информация:

Интересуюсь литературой, переводом, в частности, художественным. Ответственная, коммуникабельная, творческая.

Имеется диплом за 2 место на 13 студенческой научной конференции ЗИЭИТ, за активное участие в научной работе и выступление с докладом по теме "Особенности художественного перевода (на основе текста песни "I Hope You Find It")