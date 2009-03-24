$10
Собственно внести хаки для ie, что бы отображалось все правильно как в остальных браузерах. Правый модуль должен отображаться вверху справа, а не внизу... сайт скину в личку.
HTML-верстка14 заявок
Закрыт
16 лет назад
Собственно внести хаки для ie, что бы отображалось все правильно как в остальных браузерах. Правый модуль должен отображаться вверху справа, а не внизу... сайт скину в личку.
Необходимо сделать легкую галерею с админкой. скриншоты как примерно все должно быть прилагаются. 1) Возможность создания, редактирования категории 2) Создание альбомов с краткой информацией и неопределенным количеством фото 3) ...
Необходимо сделать легкую галерею с админкой. в скриншоте всё показано, как должно все выводиться пользователю.
Требуется натянуть шаблон на понятный, легкий движок (возможно друпал). Возможность мультиязычности, должна быть кнопка (анг и рус).