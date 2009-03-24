Solven

Solven Solven

 
41 год
16 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Поправить css под ie

    $10

    Собственно внести хаки для ie, что бы отображалось все правильно как в остальных браузерах. Правый модуль должен отображаться вверху справа, а не внизу... сайт скину в личку.

    CSS
    HTML-верстка14 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Фотогалерея

    $100

    Необходимо сделать легкую галерею с админкой. скриншоты как примерно все должно быть прилагаются. 1) Возможность создания, редактирования категории 2) Создание альбомов с краткой информацией и неопределенным количеством фото 3) ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Фотогалерея

    $100

    Необходимо сделать легкую галерею с админкой. в скриншоте всё показано, как должно все выводиться пользователю.

    Веб-программирование19 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сайт визитка

    $150

    Требуется натянуть шаблон на понятный, легкий движок (возможно друпал). Возможность мультиязычности, должна быть кнопка (анг и рус).

    Drupal
    Системы управления (CMS)19 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

Отзывы фрилансеров

icyken
Роман 
34 года
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$100
10 баллов
16 лет назад
Фотогалерея
Отличный заказчик: Грамотная постановка задачи, приятное общение, своевременная оплата. Рекомендую.
Отличный исполнитель! Сделал движок к галереи, все работает. Человек приятен и вежлив в общении.
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