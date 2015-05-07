Набираю и перевожу тексты. Профессионально и в срок.

Добрый день!

Вот основная информация о моих навыках и опыте работы.

Образование: закончил Полтавский национальный педагогический университет по специальности «Журналистика» (бакалавр), продолжил обучение в Харьковском национальном университете имени В. Н. Каразина.

Стаж и опыт работы: долгое время работал корреспондентом\фотокорреспондентом в городской газете "Полтавский вестник", общий стаж около 5 лет. На этом же месте работы отвечал за съемку и обработку фотографий, а также верстку номера.

Сотрудничал с изданием «Газета по-украински» в качестве корреспондента .

Есть опыт выполнения литературных переводов на любую тематику: медицина, промышленность, политические тексты (русский/украинский), для частных компаний (внештатно) и изданий, а также корректуры текста.

Владею слепым методом набора, скорость – около 350 символов/минута, готов выполнить заказ на набор до 30 рукописных страниц в день.

Связь и сроки:

Из указанных в профиле средств связи со мной как минимум 1-2 работают 12-14 часов в сутки, за компьютером бываю большую часть дня. Работу выполняю в срок, в случае, если сроки выполнения не изменяются внезапно и в одностороннем порядке.

Буду рад сотрудничать по набору текста с разнообразных носителей, переводам (русский-украинский и наоборот).