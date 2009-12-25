$2500
Требуется разработка решения под ключ, либо предложение готового решения, адаптируя под требования выдвигаемые мной. Предлагайте ваши варианты и ценники, будем смотреть выбирать.
Веб-программирование6 заявок
Закрыт
15 лет назад
Разработка сайтов под ключ на 1С-Битрикс
Мое портфолио находится здесь free-lance.ru/users/Stanislaus
Требуется разработка решения под ключ, либо предложение готового решения, адаптируя под требования выдвигаемые мной. Предлагайте ваши варианты и ценники, будем смотреть выбирать.