Переводчик (English,Deutsch,Русский,Українська)

Переводчик текстов,статей с:

русского,украинского на английский,немецкий язык (художественный,технический перевод)

Высшее образование,качественная работа в нужный срок.

In 2014 completed the full course of State Institution oh Higher Education "Kryvyi Rich National University" and obtained complete higer education in the speciality "Language and literature(English)" and obtained qualification of Philologist.Teacher of Language (English,German) and World Literature.

Буду рада сотрудничеству!