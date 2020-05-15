Stas_Koval

Стас Коваль Stas_Koval

 
32 годаУкраина/Киев
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
UI/UX Дизайнер. Мобильные приложения ios и android, десктопные интерфейсы, веб дизайн, юзабилити исследования.

UI/UX Дизайнер

В дизайне больше 4-х лет. Работал в крупных IT компаниях. Делал интерфейсы для миллионов пользователей,  положительный результат работы подтверждался  данными аналитики. 

Экспертиза в разработке: 

Мобильных приложений ios и android

Интернет магазинов

Корпоративных сайтов

Лендингов

Юзер тестирований 

Интерьвьюировании пользователей

Юзабилити анилизе

Карт пользовательского опыта 

Ссылки

Linkedin﻿

Behance﻿

Dribbble

Skype

Telegram: @Stas_Koval

AndroidiOS
Портфолио
Дизайн интерфейсов и игр
нет отзывов
$20/час
от $400
#206
Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
$20/час
от $400
#539
Дизайн сайтов
нет отзывов
$20/час
от $300
#2989