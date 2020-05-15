UI/UX Дизайнер. Мобильные приложения ios и android, десктопные интерфейсы, веб дизайн, юзабилити исследования.
UI/UX Дизайнер
В дизайне больше 4-х лет. Работал в крупных IT компаниях. Делал интерфейсы для миллионов пользователей, положительный результат работы подтверждался данными аналитики.
Экспертиза в разработке:
Мобильных приложений ios и android
Интернет магазинов
Корпоративных сайтов
Лендингов
Юзер тестирований
Интерьвьюировании пользователей
Юзабилити анилизе
Карт пользовательского опыта
Ссылки
Telegram: @Stas_Koval
Портфолио
- Bank135 просмотров
- Roopor143 просмотра
- E-commerce121 просмотр
- Music137 просмотров
Дизайн интерфейсов и игр
нет отзывов
$20/час
от $400
#206
Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
$20/час
от $400
#539
Дизайн сайтов
нет отзывов
$20/час
от $300
#2989