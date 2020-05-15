UI/UX Дизайнер. Мобильные приложения ios и android, десктопные интерфейсы, веб дизайн, юзабилити исследования.

UI/UX Дизайнер

В дизайне больше 4-х лет. Работал в крупных IT компаниях. Делал интерфейсы для миллионов пользователей, положительный результат работы подтверждался данными аналитики.

Экспертиза в разработке:

Мобильных приложений ios и android

Интернет магазинов

Корпоративных сайтов

Лендингов

Юзер тестирований

Интерьвьюировании пользователей

Юзабилити анилизе

Карт пользовательского опыта

Ссылки

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