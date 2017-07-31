Тех задание: 1. Фон– картинка с сельхоз техникой. 2. Логотип нашей компании Евромобайл 3. Разместить логотипы наших партнеров: Teltonika и Teswell «Евромобайл– официальный дистрибьютор». 4. 1-2-3 модели Teltonika и 1 модель Teswell.(изображение модельного ряда и модели предоставим) 5. Наш ...