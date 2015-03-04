Качественные тексты в сжатые сроки

Широкий кругозор и эрудированность, а также внимательность к мелочам помогают мне быстро вникнуть в нужную тематику и качественно выполнить задачу любой сложности.

Образование: за плечами диплом с отличием искусствоведа (НАИИА), а также аспирантура философского факультета (ННАИУ). Дипломант программы парламентской стажировки "Помощник Главы Комитета Верховной Рады Украины", практика в Комитете по вопросам культуры и духовности (USAID).

Опыт работы: В период подготовки и проведения ЕВРО-2012 в Украине и Польше работал редактором украинской версии официального сайта Европейского футбольного союза (UEFA.com).

На протяжении четырех лет занимал пост специалиста отдела аналитики Управление информационной политики Федерация футбола Украины (FFU.org.ua).

Имею опыт модерирования веб-сайтов и порталов на разных платформах. Создавал ряд аналитических статей, цикла фотоотчетов, журналистских расследований.

С удовольствием возьмусь за нестандартные задачи. Помогу сформулировать концепцию и выбрать стиль подачи информации