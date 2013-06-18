Sting_70

Артем Sting_70

 
42 годаРоссия/Томск
11 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Наполнить группу ВК

    $70

    Необходимо выполнить: - поддержка группы и профиля ВК, контент, приглашения в группу, рассылки, партнерские репосты, создание новостей, событий, приглашение участников группы на мероприятия. - подготовка по шаблонам афиш, постов, полиграфии, размещение их по интернет-ресурсам, афишам города. - ведение ...

    Наполнение сайтов9 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Переделать одностраничник

    $70

    Переделать одностраничник Нужно переделать одностраничник, happyforwoman.ru Нужно уместить это на 1 страницу прокрутки, максимум на полторы. Что-то можно выкинуть. Важно, чтобы видео + подписная форма были доступны сразу при загрузке страницы, подписную форму нужно довести до ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сверстать лэндинг страницу

    $30

    Необходимо сверстать лэндинг страницу для женского тренинга из шаблона PSD и залить на хостинг на fornex, в итоге должна получиться полноценная страница подписки. От Вас информация: 1) Сколько лэндинг страниц Вы уже сделали 2) Примеры лэндинг ...

    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн для лэндинг страницы

    $60

    Необходимо сделать дизайн для страницы подписки на бесплатный тренинг, примеры, которые нравятся. http://letbehappy.ru http://specialforwoman.ru Тренинг будет для женщин. Жду от Вас творческого подхода и инициативы. В итоге Вы передаете готовый шаблон сайта в PSD, готовый для верстки. Наличие ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
WebMatrix
Ирина 
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$60
10 баллов
11 лет назад
Дизайн для лэндинг страницы
Сотрудничеством довольна. Понятная задача, грамотные корректировки, быстрая оплата Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
супер
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