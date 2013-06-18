Необходимо выполнить: - поддержка группы и профиля ВК, контент, приглашения в группу, рассылки, партнерские репосты, создание новостей, событий, приглашение участников группы на мероприятия. - подготовка по шаблонам афиш, постов, полиграфии, размещение их по интернет-ресурсам, афишам города. - ведение ...
- $70Наполнение сайтов9 заявокЗакрыт9 лет назад
- $70
Переделать одностраничник Нужно переделать одностраничник, happyforwoman.ru Нужно уместить это на 1 страницу прокрутки, максимум на полторы. Что-то можно выкинуть. Важно, чтобы видео + подписная форма были доступны сразу при загрузке страницы, подписную форму нужно довести до ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $30
Необходимо сверстать лэндинг страницу для женского тренинга из шаблона PSD и залить на хостинг на fornex, в итоге должна получиться полноценная страница подписки. От Вас информация: 1) Сколько лэндинг страниц Вы уже сделали 2) Примеры лэндинг ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт10 лет назад
- $60
Необходимо сделать дизайн для страницы подписки на бесплатный тренинг, примеры, которые нравятся. http://letbehappy.ru http://specialforwoman.ru Тренинг будет для женщин. Жду от Вас творческого подхода и инициативы. В итоге Вы передаете готовый шаблон сайта в PSD, готовый для верстки. Наличие ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад