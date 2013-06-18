Необходимо сделать дизайн для страницы подписки на бесплатный тренинг, примеры, которые нравятся. http://letbehappy.ru http://specialforwoman.ru Тренинг будет для женщин. Жду от Вас творческого подхода и инициативы. В итоге Вы передаете готовый шаблон сайта в PSD, готовый для верстки. Наличие ...