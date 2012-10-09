Styani4

Константин Гудкин Styani4

 
37 летРоссия/Коломна
11 лет на фриланс-бирже
Был
5 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$210
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

  • Перенести сайт

    Перенести с тильды [url=http://selfiepasport.com/]selfiepasport.com[/url] в удобную для продвижения cms. Сделать многостраничным. Оптимизировать для поиска.

    Tilda
    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    5 месяцев назад

  • Сайт для заказа фотографий

    Нужен сайт для заказа фотографий на документы. С интеграцией оплаты через Юкассу.  Желательно на Wix, в крайнем случае на Tilda, другие варианты также рассматриваю. Есть множество аналогов, ссылки по запросу.

    TildaWix
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    10 месяцев назад

  • Сити-формат для документ-центра

    Размер рекламного поля 1800 мм * 1200 мм. Плоттерная печать, без подсветки. Нужна работа высокого уровня с соответствующей оплатой. В приложении ТЗ. Исходники по запросу.

    Наружная реклама1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Слайды для рекламной ЖК-панели

    $90

    Создание слайдов для рекламной жк панели при входе в помещение. Разрещение 1920 на 1080. Начальная идея. На слайде следующая информация: 1. Логотип и наименование компании. 2. Название услуги.2 слайда по услугам: Оформление документов для получения: разрешения на временное проживание, вида на ...

    Наружная реклама1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Оформление платежного терминала

    $100

    Требуется оформить место приема платежей – терминал. К стене рядом с терминалом приложен информационный стенд с 4 карманами (1 А3, 3 А4). Используя скриншоты нужно сделать инструкцию по оплате госпошлин и использованию сдачи в удобной ...

    Наружная реклама7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Видеоурок для школьного преподавателя.

    $160

    Всем привет! Моя мама работает в школе педагогом доп образования. Я в свою очередь вызвался помочь ей создать "видеоурок" по её заданию, но переоценил свои силы. Требуется: Из снятых видео сделать полноценный фильм-видеоурок. Работа с файлами HD видео. Из ок. ...

    Видеомонтаж2 исполнителя
    Завершен
    11 лет назад

  • Размещение объявлений

    $20

    Требуется размещение объявлений о недвижимости (покупка, продажа, аренда, обмен). Проект состоит из этапов: 1. Анализ сайтов для размещения объявлений. Представление результатов со ссылками и специфической информацией о ресурсах. Выбор лучших, наиболее подходящих. 2. Механизм получения и размещения информации: а. ...

    Наполнение сайтов1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Фирменный стиль для документ центра

    $400

    Необходимо разработать фирменный стиль для предприятия оказывающего услуги по подготовке и сопровождению документов в ФМС, в т.ч иностранным гражданам. Подробное ТЗ в приложении. Нужна целостная работа и интересные решения.

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
TinaAust
34 годаСловакия
10 месяцев в сервисе
Была
8 месяцев назад
$120
10 баллов
9 месяцев назад
Переработать оформление сайта
Понятное ТЗ, конструктивная обратная связь и приятная коммуникация!
Прекрасный опыт взаимодействия! Отличная работа с законченным результатом.
Ответный отзыв
eshot
Егор 
26 летБолгария
2 года в сервисе
Был
12 часов назад
$90
10 баллов
10 месяцев назад
Сайт для заказа фотографий
Спасибо Константину за интересный заказ и доверие. Рекомендую и сам с удовольствием посотрудничаю)
Егор всегда на связи, выполнил работу быстро и учел замечания. Спасибо!
Ответный отзыв
elka_design
Елена 
47 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
год назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Сити-формат для документ-центра
Спасибо Константину за интересный проект. Всё отлично, ясное тз, своевременная оплата. Буду рада дальнейшему сотрудничеству:)
Елена учитывает все запросы и замечания. Работа была выполнена на высоком уровне, раньше срока и в полном объёме. Большое спасибо!
Ответный отзыв
FPM
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
259 отзывов(-1)
$10
10 баллов
11 лет назад
С русского на немецкий, переписка
С удовольствием будем сотрудничать снова!
Благодарю за работу. Выполнено в срок и с вниманием к деталям.
Ответный отзыв
Valu11
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Визитка для интернет-магазина + лого
Хороший заказчик! Все четко, ясно и быстро! Спасибо за заказ! Обращайтесь еще!
Валентина, благодарю за работу! Исполнение было своевременным, все пожелания учтены.
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