Перенести с тильды [url=http://selfiepasport.com/]selfiepasport.com[/url] в удобную для продвижения cms. Сделать многостраничным. Оптимизировать для поиска.
- Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт5 месяцев назад
selfiepasport.com Нужно комплексное продвижение сайта.Поисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт5 месяцев назад
Переработать интерфейс сайта. Написать релевантный текст. Оптимизировать для поисковиков. Адрес сайта онлайнфото.рфДизайн сайтов1 исполнительЗавершен9 месяцев назад
Нужен сайт для заказа фотографий на документы. С интеграцией оплаты через Юкассу. Желательно на Wix, в крайнем случае на Tilda, другие варианты также рассматриваю. Есть множество аналогов, ссылки по запросу.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен10 месяцев назад
Размер рекламного поля 1800 мм * 1200 мм. Плоттерная печать, без подсветки. Нужна работа высокого уровня с соответствующей оплатой. В приложении ТЗ. Исходники по запросу.Наружная реклама1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $90
Создание слайдов для рекламной жк панели при входе в помещение. Разрещение 1920 на 1080. Начальная идея. На слайде следующая информация: 1. Логотип и наименование компании. 2. Название услуги.2 слайда по услугам: Оформление документов для получения: разрешения на временное проживание, вида на ...Наружная реклама1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Начало переписки с организацией из Германии. Первое письмо: одна страница, 227 слов, 1754 знака.Переводы1 исполнительЗавершен11 лет назад
Нужно перерисовать логотип интернет магазина в вектор и сделать визитку для него. -kolomna.cardplace.ru-Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $100
Требуется оформить место приема платежей – терминал. К стене рядом с терминалом приложен информационный стенд с 4 карманами (1 А3, 3 А4). Используя скриншоты нужно сделать инструкцию по оплате госпошлин и использованию сдачи в удобной ...Наружная реклама7 заявокЗакрыт11 лет назад
- $160
Всем привет! Моя мама работает в школе педагогом доп образования. Я в свою очередь вызвался помочь ей создать "видеоурок" по её заданию, но переоценил свои силы. Требуется: Из снятых видео сделать полноценный фильм-видеоурок. Работа с файлами HD видео. Из ок. ...Видеомонтаж2 исполнителяЗавершен11 лет назад
- $20
Требуется размещение объявлений о недвижимости (покупка, продажа, аренда, обмен). Проект состоит из этапов: 1. Анализ сайтов для размещения объявлений. Представление результатов со ссылками и специфической информацией о ресурсах. Выбор лучших, наиболее подходящих. 2. Механизм получения и размещения информации: а. ...Наполнение сайтов1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $400
Необходимо разработать фирменный стиль для предприятия оказывающего услуги по подготовке и сопровождению документов в ФМС, в т.ч иностранным гражданам. Подробное ТЗ в приложении. Нужна целостная работа и интересные решения.Фирменный стиль1 исполнительЗавершен11 лет назад