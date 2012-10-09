Всем привет! Моя мама работает в школе педагогом доп образования. Я в свою очередь вызвался помочь ей создать "видеоурок" по её заданию, но переоценил свои силы. Требуется: Из снятых видео сделать полноценный фильм-видеоурок. Работа с файлами HD видео. Из ок. ...