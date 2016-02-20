Web design
UI&UX дизайн сайтов с учетом тенденций рынка вашего продукта, индивидуальным проектированием, основаном на user friendly подходе.
Буду рада сотрудничеству!
Портфолио
- Дизайн веб-сайта для детского сада130 просмотров
- Сайт компании Molly Bits245 просмотров
- Сайт-одностраничник компании IT-аутсорсинга BIT304 просмотра
- Веб-сайт Fruiteria211 просмотров
- Магазин онлайн покупок Notherman182 просмотра
- Редизайн страницы товара211 просмотров
Отзывы заказчиков
$35
10 баллов
8 лет назад
Отличная работа и ответственный подход, результатом дважды доволен!
Ответный отзыв
Рекомендую - четкое задание и быстрая обратная связь. Спасибо за сотрудничество!
$15
10 баллов
8 лет назад
Без преувеличения могу сказать, что работа Татьяны - выше всяких похвал. Дизайн был закончен даже раньше заявленного срока. Татьяна не просто создала красивую и оригинальную страницу. Техническая сторона работы была выполнена с расчетом на удобство предстоящей верстки. В процессе работы чувствовалось, что для Татьяны важно создать по-настоящему качественный и полезный продукт! Это редкое и ценное качество. Коммуникация - идеальна. Я обязательно буду работать с Татьяной в будущем!
Ответный отзыв
Рекомендую как ответственного заказчика, оперативная комунникация и быстрый расчет. Спасибо за сотрудничество!
$12
10 баллов
8 лет назад
Спасибо за качественную и быструю работу!
Ответный отзыв
Рекомендую как ответственного заказчика, который всегда на связи и открыт для диалога.
Дизайн сайтов
3 отзыва
$3/час
от $15от 2 дней
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