Suntana

Татьяна Suntana

 
36 летУкраина/Киев
8 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Web design

UI&UX дизайн сайтов с учетом тенденций рынка вашего продукта, индивидуальным проектированием, основаном на user friendly подходе. 

Буду рада сотрудничеству!

Дизайн сайта
Отзывы заказчиков
world-company
Дмитрий 
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$35
10 баллов
8 лет назад
Дизайн лендинга
Отличная работа и ответственный подход, результатом дважды доволен!
Рекомендую - четкое задание и быстрая обратная связь. Спасибо за сотрудничество!
Ответный отзыв
OlgaVolkova1
38 летУкраина
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$15
10 баллов
8 лет назад
Доработка/исправление дизайна сайта (набор лендингов)
Без преувеличения могу сказать, что работа Татьяны - выше всяких похвал. Дизайн был закончен даже раньше заявленного срока. Татьяна не просто создала красивую и оригинальную страницу. Техническая сторона работы была выполнена с расчетом на удобство предстоящей верстки. В процессе работы чувствовалось, что для Татьяны важно создать по-настоящему качественный и полезный продукт! Это редкое и ценное качество. Коммуникация - идеальна. Я обязательно буду работать с Татьяной в будущем!
Рекомендую как ответственного заказчика, оперативная комунникация и быстрый расчет. Спасибо за сотрудничество!
Ответный отзыв
luckybird
Георгий 
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$12
10 баллов
8 лет назад
Дизайн сайта компании по ИТ аутсорсингу
Спасибо за качественную и быструю работу!
Рекомендую как ответственного заказчика, который всегда на связи и открыт для диалога.
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
3 отзыва
$3/час
от $15от 2 дней
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