OlgaVolkova1

Без преувеличения могу сказать, что работа Татьяны - выше всяких похвал. Дизайн был закончен даже раньше заявленного срока. Татьяна не просто создала красивую и оригинальную страницу. Техническая сторона работы была выполнена с расчетом на удобство предстоящей верстки. В процессе работы чувствовалось, что для Татьяны важно создать по-настоящему качественный и полезный продукт! Это редкое и ценное качество. Коммуникация - идеальна. Я обязательно буду работать с Татьяной в будущем!