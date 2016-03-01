OlgaVolkova1

Волкова Ольга OlgaVolkova1

 
38 летУкраина/Киев
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Настройка переадресации (редиректа)

    Добрый день! Надо поставить редирект - пользователи заходят на http://домен1/ (новый), а попадают на http://домен2/ (старый сайт). Сориентируйте по срокам и цене, а также, какая информация Вам еще понадобится. Спасибо! Ольга

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Верстка и программинг (wordpress)

    Добрый день! Необходимо сверстать и "натянуть" на вордпрес сайт (8 страниц). Интересует срок исполнения и цена. Наличие у Вас портфолио обязательно. Пишите - обсудим детали сотрудничества. Спасибо! Ольга

    WordPress
    HTML-верстка14 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Доработка дизайна страницы

    $20

    Добрый день! Есть готовый дизайн главной и сводной продуктовой страницы. Есть дизайн "продуктовой" страницы - его надо исправить. Интересует срок исполнения и цена. Наличие у Вас портфолио обязательно. Пишите - обсудим детали сотрудничества.

    Дизайн сайтов23 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Доработка/исправление дизайна сайта (набор лендингов)

    $20

    Добрый день! Надо закончить дизайн сайта (5 страниц) Надо исправить ошибки предыдущего дизайнера (одна страница). В рамках стиля и шаблона дизайна (исходники есть) сделать остальные страницы. Интересует срок исполнения и цена. Наличие у Вас портфолио обязательно. Пишите - обсудим детали сотрудничества.

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад
Отзывы фрилансеров
Suntana
36 летУкраина
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$15
10 баллов
8 лет назад
Доработка/исправление дизайна сайта (набор лендингов)
Рекомендую как ответственного заказчика, оперативная комунникация и быстрый расчет. Спасибо за сотрудничество!
Без преувеличения могу сказать, что работа Татьяны - выше всяких похвал. Дизайн был закончен даже раньше заявленного срока. Татьяна не просто создала красивую и оригинальную страницу. Техническая сторона работы была выполнена с расчетом на удобство предстоящей верстки. В процессе работы чувствовалось, что для Татьяны важно создать по-настоящему качественный и полезный продукт! Это редкое и ценное качество. Коммуникация - идеальна. Я обязательно буду работать с Татьяной в будущем!
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