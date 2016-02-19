Графический дизайнер, верстальщик

Более 10 последних лет проработал в издательстве, полиграфии.

· разработка дизайна полиграфической фирменной/рекламной продукции: буклеты, листовки, календари, блокноты, фирменные бланки, сувенирная продукция;

· верстка каталогов и многостраничных изданий;

· создание макетов наружней рекламы, выставочных стендов;

· фотообработка;

· предпечатная подготовка макетов;

· дизайн электронной рекламы: презентации, рекламные письма, коммерческие предложения;

Знание графических программ Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign.