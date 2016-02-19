Графический дизайнер, верстальщик
Более 10 последних лет проработал в издательстве, полиграфии.
· разработка дизайна полиграфической фирменной/рекламной продукции: буклеты, листовки, календари, блокноты, фирменные бланки, сувенирная продукция;
· верстка каталогов и многостраничных изданий;
· создание макетов наружней рекламы, выставочных стендов;
· фотообработка;
· предпечатная подготовка макетов;
· дизайн электронной рекламы: презентации, рекламные письма, коммерческие предложения;
Знание графических программ Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign.
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Портфолио
- Листовка195 просмотров
- Календарь138 просмотров
- Календарь153 просмотра
- Открытка145 просмотров
- Дипломы, сертификаты158 просмотров
- Банеры117 просмотров
- Конкурсный альбом для музея строительной компании197 просмотров
- Лого191 просмотр
- Брошюра156 просмотров
- Крючок на дверь151 просмотр
- Верстка155 просмотров
- Верстка162 просмотра