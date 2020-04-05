Surodeev_Artem

Java и Android разработчик

Здравствуйте. Я являюсь java и android разработчиком, готовым выполнять ваши заказы за среднюю стоимость. Имею крупный некоммерческий и небольшой коммерческий опыт разработки. Среди готовых проектов приложение для отслеживания геолокации автомобилей(Android клиент + Java сервер + сайт, с функциональностью Android приложения) и сервис доставки еды(Android клиент + Java сервер + bitrix). По необходимости могу скооперироваться с другими разработчиками для выполнения крупных заказов