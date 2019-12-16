Sushko_Eugen

Евгений Sushko_Eugen

 
40 летУкраина/Киев
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Архитектура и Дизайн как образ жизни

Архитектор зданий и сооружений с 15ти летним опытом работы. Выпускник Одесской Государственной Академия Строительства и Архитектуры

Опыт работы:

09.2014 - по сей день. Частная практика

Профиль организации: проектирование  многоквартирных жилых домов, коттеджей, коттеджных поселков, парков,  кафе, ресторанов, 

07.2006-09.2014. Архитектурно-Строительная компания «PostScriptum» г. Одесса

Профиль организациипроектирование  жилых и общественных зданий, коттеджных поселков и микрорайонов. Строительство

Должность: ведущий архитектор 

10.2004– 07.2006 гг  Строительно-Инвистиционная компания «Монолит» 

Профиль организации: коттеджное строительство, берегоукрепительные работы, высотное строительство

Должность:  архитектор,  макетчик

Портфолио