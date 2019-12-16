Архитектура и Дизайн как образ жизни
Архитектор зданий и сооружений с 15ти летним опытом работы. Выпускник Одесской Государственной Академия Строительства и Архитектуры
Опыт работы:
09.2014 - по сей день. Частная практика
Профиль организации: проектирование многоквартирных жилых домов, коттеджей, коттеджных поселков, парков, кафе, ресторанов,
07.2006-09.2014. Архитектурно-Строительная компания «PostScriptum» г. Одесса
Профиль организации: проектирование жилых и общественных зданий, коттеджных поселков и микрорайонов. Строительство
Должность: ведущий архитектор
10.2004– 07.2006 гг Строительно-Инвистиционная компания «Монолит»
Профиль организации: коттеджное строительство, берегоукрепительные работы, высотное строительство
Должность: архитектор, макетчик
Портфолио
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