Архитектура и Дизайн как образ жизни

Архитектор зданий и сооружений с 15ти летним опытом работы. Выпускник Одесской Государственной Академия Строительства и Архитектуры

Опыт работы:

09.2014 - по сей день. Частная практика

Профиль организации: проектирование многоквартирных жилых домов, коттеджей, коттеджных поселков, парков, кафе, ресторанов,

07.2006-09.2014. Архитектурно-Строительная компания «PostScriptum» г. Одесса

Профиль организации: проектирование жилых и общественных зданий, коттеджных поселков и микрорайонов. Строительство

Должность: ведущий архитектор

10.2004– 07.2006 гг Строительно-Инвистиционная компания «Монолит»

Профиль организации: коттеджное строительство, берегоукрепительные работы, высотное строительство

Должность: архитектор, макетчик