Svetik868686

Добрый день трудящимся! Необходимо реализовать каталог организаций с возможностью комментирования, выставления рейтинга компаний, приоритетного платного размещения. Имеется: - ТехЗадание (достаточно подробное) [url=https://www.fl.ru/a.php?href=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D0B7Qck8X2RmkHNExmbHhJVkZzclE]drive.google.com/open?id=...[/url] - Прототип сайта [url=https://www.fl.ru/a.php?href=http%3A%2F%2Fsoyer-web.ru%2Fsiberian_clinic%2Fprototype%2F%23g%3D1%26p%3Dhome]soyer-web.ru/siberian_cli...[/url] - Дизайн сайта (несколько страниц для ознакомления) [url=https://www.fl.ru/a.php?href=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D0B7Qck8X2RmkHUFFxRndLNGFJek0]drive.google.com/open?id=...[/url] Основные задачи кандидата: - Оценить стоимость верстки/сборки/настройки (Указанный бюджет – ориентировочный) - ...