Svetik868686

Светлана Гурова Svetik868686

 
29 летРоссия/Санкт-Петербург
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Верстка, сборка и настройка каталога организаций

    Добрый день трудящимся!   Необходимо реализовать каталог организаций с возможностью комментирования, выставления рейтинга компаний, приоритетного платного размещения.    Имеется:    - ТехЗадание (достаточно подробное) [url=https://www.fl.ru/a.php?href=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D0B7Qck8X2RmkHNExmbHhJVkZzclE]drive.google.com/open?id=...[/url]  - Прототип сайта [url=https://www.fl.ru/a.php?href=http%3A%2F%2Fsoyer-web.ru%2Fsiberian_clinic%2Fprototype%2F%23g%3D1%26p%3Dhome]soyer-web.ru/siberian_cli...[/url]   - Дизайн сайта (несколько страниц для ознакомления) [url=https://www.fl.ru/a.php?href=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D0B7Qck8X2RmkHUFFxRndLNGFJek0]drive.google.com/open?id=...[/url]  Основные задачи кандидата:    - Оценить стоимость верстки/сборки/настройки (Указанный бюджет – ориентировочный)    - ...

    Дизайн сайтаПрототип сайта
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад