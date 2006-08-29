Svetlana-sk

Светлана Березуцкая Svetlana-sk

 
50 летРоссия/Оренбург
17 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$46
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Иллюстрация к сказке в мультяшном варианте

    Надо нарисовать одну иллюстрацию к короткой сказке. Главного героя. Это деревянный почтовый ящик.В цвете. В мультяшном варианте.Пишите цену, срок и ссылку на подобную работу.  В очереди еще два сказочных героя. Подробности при взаимном интересе.С уважением, Светлана.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Дизайн наклеек и упаковки (формат А5, блокнот, коробочка)

    Разработать 2 дизайн-макета для наклеек размером 7 х 3 см. Разработать упаковочные дизайн-макеты  с этими наклейками:- Формат а5- Блокнот формата А7- Коробочка.Прилагаю краткое описание для макетов упаковки.Подробное тех.задание вышлю исполнителю.Пишите:- Ссылку на портфолио- Цены- Срок изготовления- ...

    Дизайн продукции10 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Доски объявлений с смс-биллингом

    $250

    1/ Доска бесплатных объявлений 2/ Доска платных объявлений 3/ Смс-биллинг + доступ к контактным данным через пароль. Пишите сроки и стоимость работы, а также ссылки на подобные Ваши работы. Тех.задание прилагается. Сайт с образцами http://www.nedvigimost56.ru.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Установить и настроить скрипт знакомств

    Необходимо установить и настроить на сайте скрипт знакомств. Рассматриваются все варианты: Ваш это скрипт или бесплатный, неважно. Настройка скрипта с учетом некоторых несложных требований. Подробности при переписке. Писать на [email protected] .

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Установка и настройка скрипта закачки файлов

    Есть скрипт "email на указываемый адрес с дополнительным полем для закачки файлов на сервер". Необходимо установить этот скрипт на сайт и настроить его.Можно использовать другой знакомый Вам скрипт для закачки и отправки файлов. Изначально на сайте стоит ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Скрипт подбора причесок

    Надо разработать скрипт подобный скрипту подбора причесок on-line размещенному на сайте www.krasota.ru . Работа программы организована через "пошаговый" графический интерфейс. Шаг: Регистрация посетителя. Шаг: Загрузка фотографии для подбора причесок. Шаг: Разметка загруженной фотографии. ...

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    17 лет назад
Отзывы фрилансеров
SilverFoxx
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
год назад
$46
10 баллов
6 лет назад
Иллюстрация к сказке в мультяшном варианте
Приятно было работать, четко и ясно были поставлены задачи, своевременная оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
С Наталией очень приятно работать. С пониманием и вниманием отнеслась к нашим дополнениям и пожеланиям. Действительно получилась сказочная иллюстрация. Будем сотрудничать с Наталией и в дальнейшем.
Ответный отзыв
php_prog
Павел 
33 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Установка и настройка скрипта закачки файлов
рекомендую!
Молодец!Быстро,качественно и профессионально сделал свою работу.При том совершенно недорого.
Ответный отзыв