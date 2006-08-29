Svetlana-sk

Есть скрипт "email на указываемый адрес с дополнительным полем для закачки файлов на сервер". Необходимо установить этот скрипт на сайт и настроить его.Можно использовать другой знакомый Вам скрипт для закачки и отправки файлов. Изначально на сайте стоит ...