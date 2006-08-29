Svetlana-sk

Надо нарисовать одну иллюстрацию к короткой сказке. Главного героя. Это деревянный почтовый ящик.В цвете. В мультяшном варианте.Пишите цену, срок и ссылку на подобную работу. В очереди еще два сказочных героя. Подробности при взаимном интересе.С уважением, Светлана.
- Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен6 лет назад
Разработать 2 дизайн-макета для наклеек размером 7 х 3 см. Разработать упаковочные дизайн-макеты с этими наклейками:- Формат а5- Блокнот формата А7- Коробочка.Прилагаю краткое описание для макетов упаковки.Подробное тех.задание вышлю исполнителю.Пишите:- Ссылку на портфолио- Цены- Срок изготовления- ...Дизайн продукции10 заявокЗакрыт6 лет назад
- $250
1/ Доска бесплатных объявлений 2/ Доска платных объявлений 3/ Смс-биллинг + доступ к контактным данным через пароль. Пишите сроки и стоимость работы, а также ссылки на подобные Ваши работы. Тех.задание прилагается. Сайт с образцами http://www.nedvigimost56.ru.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Куплю рабочий скрипт PG Dating Pro Software PG Dating Pro Software – скрипт для организации online сайта знакомств, за символическую плату + оплата Вашей установки. Ваши предложения присылайте на [email protected]Веб-программированиенет заявокЗакрыт15 лет назад
Необходимо установить и настроить на сайте скрипт знакомств. Рассматриваются все варианты: Ваш это скрипт или бесплатный, неважно. Настройка скрипта с учетом некоторых несложных требований. Подробности при переписке. Писать на [email protected] .Веб-программирование6 заявокЗакрыт15 лет назад
Есть скрипт "email на указываемый адрес с дополнительным полем для закачки файлов на сервер". Необходимо установить этот скрипт на сайт и настроить его.Можно использовать другой знакомый Вам скрипт для закачки и отправки файлов. Изначально на сайте стоит ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен17 лет назад
Надо разработать скрипт подобный скрипту подбора причесок on-line размещенному на сайте www.krasota.ru . Работа программы организована через "пошаговый" графический интерфейс. Шаг: Регистрация посетителя. Шаг: Загрузка фотографии для подбора причесок. Шаг: Разметка загруженной фотографии. ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт17 лет назад