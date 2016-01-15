Sylenth

Евгений Константинов Sylenth

 
29 летРоссия/Якутск
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
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  • Создать криптовалюту

    $100

    Создать криптовалюту, подключить пул, создать логотип, поместить информацию на форум [url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=1243299.0]https://bitcointalk.org[/url], добавить криптовалюту на биржу, создать простенький сайт для ознакомление и размещения на нем электронных кошельков! Криптовалюту делать самому не придется, но желательно знание английского языка ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Живая очередь

    $300

    [b]Надо сделать проект на H-SCRIPT, с хорошим приятным дизайном, с функционалом живой очереди, но не МЛМ матрица! [/b] Работать проект должен по такому принципу: [b] Маркетинг [/b] Есть определенное количество долей доступных для покупки. 1 Доля равняется 1$. Покупая эти доли, ...

    Сайты «под ключ»2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад