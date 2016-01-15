Создать криптовалюту, подключить пул, создать логотип, поместить информацию на форум [url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=1243299.0]https://bitcointalk.org[/url], добавить криптовалюту на биржу, создать простенький сайт для ознакомление и размещения на нем электронных кошельков! Криптовалюту делать самому не придется, но желательно знание английского языка ...
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- $100Веб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
- $300
Переписать H-Script под такой же хайп-http://clicktime.click (функционал)! И сделать уникальный дизайн!Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $300
[b]Надо сделать проект на H-SCRIPT, с хорошим приятным дизайном, с функционалом живой очереди, но не МЛМ матрица! [/b] Работать проект должен по такому принципу: [b] Маркетинг [/b] Есть определенное количество долей доступных для покупки. 1 Доля равняется 1$. Покупая эти доли, ...Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт8 лет назад