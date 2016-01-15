Создать криптовалюту, подключить пул, создать логотип, поместить информацию на форум [url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=1243299.0]https://bitcointalk.org[/url], добавить криптовалюту на биржу, создать простенький сайт для ознакомление и размещения на нем электронных кошельков! Криптовалюту делать самому не придется, но желательно знание английского языка ...