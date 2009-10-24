TRos

Руслан Тертышный TRos

 
37 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Качественный копирайтинг! Постоянным и крупным клиентам SEO-аудит сайта в подарок :)

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Отзывы заказчиков

voron_76
Роман 
49 лет
19 лет в сервисе
Был
13 лет назад
4 отзыва
$4
10 баллов
16 лет назад
Рерайтер/копирайтер (компьютеры и IT)
Очень хороший исполнитель. Работает быстро, стиль хороший. Умеет писать в размер.
Надежный работодатель, плюс сам - хороший специалист.
Ответный отзыв
Копирайтинг
1 отзыв
от $1
от 1 дня
#907
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#925
Переводы
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#6256