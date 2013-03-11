Требуется перевод юмористического ролика с английского на русский язык для закадровой озвучки. Ожидается художественный перевод, который будет укладываться в хронометраж видео. В заявках указывать стоимость перевода 1 минуты. Возможен дальнейший сотрудничество.
Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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безопасных платежей
- Переводы20 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется создать 4 вариации обложки с указанными цифрами: '1', '2', '3', '1-2'. Все вариации должны соответствовать оригинальной стилистике изображения. Обработка фотографий должна быть выполнена качественно.Обработка фотографий1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется разработка сайта онлайн-кинотеатра по типу пиратских платформ. Сайт должен быть без личного кабинета и комментариев. Опыт в создании подобных проектов будет преимуществом.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен3 года назад
- $40
Требуется сделать: 1. Логотип-аватар 2. Шапку с учётом нового оформления http://support.google.com/youtube/bin/answer.py?hl=ru&hlrm=en&answer=2972003&topic=16630&ctx=topicЛоготипы и Знаки1 исполнительЗавершен12 лет назад
Отзывы фрилансеров
$5
10 баллов
3 года назад
Понятное ТЗ, заказчик был на связи,оплата в срок! Однозначно рекомендую!
Ответный отзыв
Выполнил всё в срок в лучшем виде.
$86
10 баллов
3 года назад
Было очень приятно и комфортно работать с Владимиром! Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Великолепный специалист. Очень грамотный подход и своевременная помощь в решении всех возникающих вопросов.
$40
10 баллов
11 лет назад
Отличный работодатель.
Ответный отзыв
Спасибо за проделанную работу. Всё выполнено на высшем уровне, временные рамки соблюдены, будем рады обратиться к вам снова.