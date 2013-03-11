TTcux

Владимир TTcux

 
34 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Перевод юмористического ролика английский-русский

    Требуется перевод юмористического ролика с английского на русский язык для закадровой озвучки. Ожидается художественный перевод, который будет укладываться в хронометраж видео. В заявках указывать стоимость перевода 1 минуты. Возможен дальнейший сотрудничество.

    Переводы20 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Заменить цифры на картинке.

    Требуется создать 4 вариации обложки с указанными цифрами: '1', '2', '3', '1-2'. Все вариации должны соответствовать оригинальной стилистике изображения. Обработка фотографий должна быть выполнена качественно.

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Сайт для размещения видео

    Требуется разработка сайта онлайн-кинотеатра по типу пиратских платформ. Сайт должен быть без личного кабинета и комментариев. Опыт в создании подобных проектов будет преимуществом.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Дизайн канала YouTube

    $40

    Требуется сделать: 1. Логотип-аватар 2. Шапку с учётом нового оформления http://support.google.com/youtube/bin/answer.py?hl=ru&amp;hlrm=en&amp;answer=2972003&amp;topic=16630&amp;ctx=topic

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

ZyZik
36 лет
6 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$5
10 баллов
3 года назад
Заменить цифры на картинке.
Понятное ТЗ, заказчик был на связи,оплата в срок! Однозначно рекомендую!
Выполнил всё в срок в лучшем виде.
Ответный отзыв
marusha_ui_ux
Марьям 
26 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
$86
10 баллов
3 года назад
Сайт для размещения видео
Было очень приятно и комфортно работать с Владимиром! Рекомендую к сотрудничеству!
Великолепный специалист. Очень грамотный подход и своевременная помощь в решении всех возникающих вопросов.
Ответный отзыв
annaifea
Анна 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$40
10 баллов
11 лет назад
Дизайн канала YouTube
Отличный работодатель.
Спасибо за проделанную работу. Всё выполнено на высшем уровне, временные рамки соблюдены, будем рады обратиться к вам снова.
Ответный отзыв