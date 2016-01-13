TYatsenko2402

Татьяна Яценко TYatsenko2402

 
34 годаУкраина/Кременчуг
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
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  • Озвучить текст на английском

    Здравствуйте. Есть документ с текстом, нужно просто его прочитать под запись (микрофон) на английском. Нужен человек у которого есть хороший микрофон (звук должен быть чистый и качественный) и красивый английский язык. Заказов будет много.

    Озвучивание36 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • PHP-программист

    Компания[b] JoMedia[/b] ищет PHP разработчика для удаленной работы . Вакансия только для жителей Украины! [b]Обязательные требования: [/b]глубокие знания PHP5 и MySQL хорошие знания и опыт практического применения Javascript (JQuery) понимание принципов ООП опыт работы с MVC фреймворками опыт работы с системами контроля версий умение писать ...

    PHPJavascriptMySQLjQuery
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    8 лет назад