TYatsenko2402

Нужны комментарии и лайки для разных видео на ютуб (с разных учетных записей). В целях раскрутки канала. Оплата за каждый коммент и лайк. Предлагайте свои цены и услуги.
Татьяна Яценко TYatsenko2402TYatsenko2402
34 годаУкраина/Кременчуг
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
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