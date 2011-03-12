Требуется разработать страничку приземления для сайта коммерческой тематики. Требования к страничке взяты из открытых источников и ссылка на наш сайт находится в файле. Скачать файл можно по ссылке http://file.qip.ru/document/82F9cix-/Подробности_Lending.html Жду от вас примеры и предложения цены. Верстка не ...