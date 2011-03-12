Необходимо разработать дизайн панели управление интернет магазина. Основные задачи: -Сделать все юзабильно -Все рисовать в WEB 2.0 -Богатый вид. Не похожее на паблик. -Панель администрирования должна смотрится целостно, все элементы в одном стиле. -Качественный логотип ТЗ доступно по ссылке http://depositfiles.com/files/5mogi8d4b
Действие аккаунта приостановлено!
- $250Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $150
Требуется разработать страничку приземления для сайта коммерческой тематики. Требования к страничке взяты из открытых источников и ссылка на наш сайт находится в файле. Скачать файл можно по ссылке http://file.qip.ru/document/82F9cix-/Подробности_Lending.html Жду от вас примеры и предложения цены. Верстка не ...Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Нужно запустить рекламную кампанию в Adwords. Сайта коммерческой тематики. Раньше рекламировались самостоятельно,но компании были приостановлены. Переписка с сапортом ничего не дала. Рекламный бюджет был около 1000 дол в месяц. Есть обкатанные объявления и ключевые фразы. Подробности о рекламной кампании скину дополнительно. Пишите ...Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт13 лет назад