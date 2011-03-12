TabaVitka

Виктор Садаков TabaVitka

 
NaN летРоссия
15 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
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  • Интерфейс админки интернет-магазина

    $250

    Необходимо разработать дизайн панели управление интернет магазина. Основные задачи: -Сделать все юзабильно -Все рисовать в WEB 2.0 -Богатый вид. Не похожее на паблик. -Панель администрирования должна смотрится целостно, все элементы в одном стиле. -Качественный логотип ТЗ доступно по ссылке http://depositfiles.com/files/5mogi8d4b

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Разработать Landing Page для сайта

    $150

    Требуется разработать страничку приземления для сайта коммерческой тематики. Требования к страничке взяты из открытых источников и ссылка на наш сайт находится в файле. Скачать файл можно по ссылке http://file.qip.ru/document/82F9cix-/Подробности_Lending.html Жду от вас примеры и предложения цены. Верстка не ...

    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Запуск рекл. кампании Adwords

    $100

    Нужно запустить рекламную кампанию в Adwords. Сайта коммерческой тематики. Раньше рекламировались самостоятельно,но компании были приостановлены. Переписка с сапортом ничего не дала. Рекламный бюджет был около 1000 дол в месяц. Есть обкатанные объявления и ключевые фразы. Подробности о рекламной кампании скину дополнительно. Пишите ...

    Google Ads
    Поисковые системы (SEO)7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад