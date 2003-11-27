Пиксель-Арт художник, Наборщик текстов, Неймер, Транскрибатор

Здравствуйте! Меня зовут Станислав.

О СЕБЕ:

Я - фрилансер, специализирующийся на транскрибации, наборе текста и нейминге. Также рисую в стиле пиксель-арт.

НАВЫКИ И УМЕНИЯ:

Транскрибация, написание субтитров к видео, фильмам

Нейминг, придумывание слоганов к различным компаниям, книгам, фильмам, видео

Набор теста (моя скорость набора - 200 знаков в минуту)

Пиксель-Арт (могу нарисовать небольшой арт и даже логотив в этом стиле

Неконфликтный, добрый, ответственный, последовательный.