Пиксель-Арт художник, Наборщик текстов, Неймер, Транскрибатор
Здравствуйте! Меня зовут Станислав.
О СЕБЕ:
Я - фрилансер, специализирующийся на транскрибации, наборе текста и нейминге. Также рисую в стиле пиксель-арт.
НАВЫКИ И УМЕНИЯ:
- Транскрибация, написание субтитров к видео, фильмам
- Нейминг, придумывание слоганов к различным компаниям, книгам, фильмам, видео
- Набор теста (моя скорость набора - 200 знаков в минуту)
- Пиксель-Арт (могу нарисовать небольшой арт и даже логотив в этом стиле
Неконфликтный, добрый, ответственный, последовательный.
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Иконки и Пиксель-арт
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$3/час
от $3от 2 дней
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Нейминг и Слоганы
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$1/час
от $1от 2 дней
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Транскрибация
нет отзывов
$1/час
от $1от 2 дней
нет рейтинга