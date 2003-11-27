Taivaaseen

Станислав Taivaaseen

 
21 год
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Пиксель-Арт художник, Наборщик текстов, Неймер, Транскрибатор

Здравствуйте! Меня зовут Станислав.

О СЕБЕ:

Я - фрилансер, специализирующийся на транскрибации, наборе текста и нейминге. Также рисую в стиле пиксель-арт.

НАВЫКИ И УМЕНИЯ:

  • Транскрибация, написание субтитров к видео, фильмам
  • Нейминг,  придумывание слоганов к различным компаниям, книгам, фильмам, видео
  • Набор теста (моя скорость набора - 200 знаков в минуту)
  • Пиксель-Арт (могу нарисовать небольшой арт и даже логотив в этом стиле
МОИ КАЧЕСТВА:

Неконфликтный,  добрый, ответственный, последовательный.

Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
$3/час
от $3от 2 дней
нет рейтинга
Нейминг и Слоганы
нет отзывов
$1/час
от $1от 2 дней
нет рейтинга
Транскрибация
нет отзывов
$1/час
от $1от 2 дней
нет рейтинга