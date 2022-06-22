YouTube-менеджер / менеджер маркетплейсов
YouTube-менеджер:
- Аудит канала
- Создание канала с нуля
- Оформление канала. Баннер.
- Создание обложек для видео
- Загрузка видео на канал
- SEO-оптимизация видеороликов
- Помощь в составлении контент-плана
- Аналитика YouTube-канала
- Работа с комментариями
- Запуск таргетированной рекламы в Facebook и Instagram
- Анализ конкурентов
Менеджер маркетплейсов (Сбермегамаркет / AliExpress Россия):
- Консультация по площадке
- Выбор схемы работы на площадке
- Создание карточек товара и SEO-оптимизация
- Продвижение, участие в акциях
- Решение вопросов с техподдержкой
- Работа с отзывами
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Оптимизация роликов на YouTube23 просмотра
- Консультация по работе маркетплейса38 просмотров
Маркетинговый анализ
нет отзывов
$5/час
от 3 дней
нет рейтинга
Продажи и лиды
нет отзывов
$10/час
от 1 часа
нет рейтинга