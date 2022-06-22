Target_Olya82

Ольга Target_Olya82

 
42 года
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
YouTube-менеджер / менеджер маркетплейсов

YouTube-менеджер:

- Аудит канала

- Создание канала с нуля

- Оформление канала. Баннер.

- Создание обложек для видео

- Загрузка видео на канал

- SEO-оптимизация видеороликов

- Помощь в составлении контент-плана

- Аналитика YouTube-канала

- Работа с комментариями

- Запуск таргетированной рекламы в Facebook и Instagram

- Анализ конкурентов

Менеджер маркетплейсов (Сбермегамаркет / AliExpress Россия):

- Консультация по площадке

- Выбор схемы работы на площадке

- Создание карточек товара и SEO-оптимизация

- Продвижение, участие в акциях

- Решение вопросов с техподдержкой

- Работа с отзывами

Портфолио

Маркетинговый анализ
нет отзывов
$5/час
от 3 дней
нет рейтинга
Продажи и лиды
нет отзывов
$10/час
от 1 часа
нет рейтинга