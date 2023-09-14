TatyanaFal

Татьяна Фаль TatyanaFal

 
30 лет
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад

Я только начинаю свой путь в IT, а значит как никто другой замотивирована в получении нового опыта и повышении рейтинга на фриланс площадках. Это может стать для вас гарантией моей ответственности и заинтересованности в сдаче проекта в срок, в хорошем качестве.

Основные навыки:

  • HTML/CSS/Sass/SCSS

  • Bootstrap

  • Работа с Figma Pixel Perfect (повторю макет дизайнера)

  • Интерактивные элементы: выпадающие списки, кнопки, формы.

  • Адаптивность на всех устройствах

  • Работа в Visual Studio Code

  • Отличные коммуникативные навыки, в прошлом маркетолог

  • Ответственность

  • Английский - Pre-Intermediate

  • Гарантирую завершение проекта по ТЗ

Контакты:

Telegram - @tatyanafal

Whatsapp - +996 550 589 559

Почта - [email protected]

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