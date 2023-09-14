Я только начинаю свой путь в IT, а значит как никто другой замотивирована в получении нового опыта и повышении рейтинга на фриланс площадках. Это может стать для вас гарантией моей ответственности и заинтересованности в сдаче проекта в срок, в хорошем качестве.
Основные навыки:
HTML/CSS/Sass/SCSS
Bootstrap
Работа с Figma Pixel Perfect (повторю макет дизайнера)
Интерактивные элементы: выпадающие списки, кнопки, формы.
Адаптивность на всех устройствах
Работа в Visual Studio Code
Отличные коммуникативные навыки, в прошлом маркетолог
Ответственность
Английский - Pre-Intermediate
Гарантирую завершение проекта по ТЗ
Контакты:
Telegram - @tatyanafal
Whatsapp - +996 550 589 559
Почта - [email protected]
Портфолио
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