Я только начинаю свой путь в IT, а значит как никто другой замотивирована в получении нового опыта и повышении рейтинга на фриланс площадках. Это может стать для вас гарантией моей ответственности и заинтересованности в сдаче проекта в срок, в хорошем качестве.

Основные навыки:

HTML/CSS/Sass/SCSS

Bootstrap

Работа с Figma Pixel Perfect (повторю макет дизайнера)

Интерактивные элементы: выпадающие списки, кнопки, формы.

Адаптивность на всех устройствах

Работа в Visual Studio Code

Отличные коммуникативные навыки, в прошлом маркетолог

Ответственность

Английский - Pre-Intermediate

Гарантирую завершение проекта по ТЗ

Контакты:

Telegram - @tatyanafal

Whatsapp - +996 550 589 559

Почта - [email protected]